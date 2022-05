इन 5 वजहों से अनुपमा को कड़ी टक्कर देगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेकर्स करवाएंगे शिवांगी जोशी की एंट्री?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai v/s Anupama: ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स आने वाले दिनों में शो में नए-नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। इस वजह से हो सकता है कि अनुपमा की टीआरपी पर भी इसका असर पड़ जाए।

इस खबर को सुनें