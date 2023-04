कोई नहीं चाहता था दूरदर्शन पर प्रसारित हो ‘रामायण’, दो साल तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे रामानंद सागर

ऐप पर पढ़ें

सन 1976 की बात है। रामानंद सागर ने टीवी के माध्यम से भगवान राम, भगवान कृष्ण और मां दुर्गा की कहानियों को जन-जन तक पहुंचाने का फैसला लिया। उन्होंने इसकी शुरुआत रामचरित मानस पर आधारित सीरियल से करनी चाही। लेकिन, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'रामायण' पर काम करने से पहले रामानंद सागर ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर 'विक्रम और बेताल' के जरिए भारतीय पौराणिक कथाएं बताना शुरू किया। 1985 में आई यह टीवी सीरिज काफी हिट साबित हुई। बस इस सीरियल की सफलता के बाद रामांनद सागर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लग गए। लेकिन, न ही दूरदर्शन और न ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 'रामायण' पर सीरियल बनाने का कॉन्सेप्ट पसंद आया।

रामानंद सागर ने 'रामायण' के तीन पायलट एपिसोड भी बनाए। लेकिन, दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू नहीं हो पाया। तकरीबन दो साल तक रामानंद सागर दूरदर्शन व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चक्कर लगाते रहे। हालांकि, दूरदर्शन ने ‘रामायण’ का पहला पायलट एपिसोड देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया। दूरदर्शन का मानना था कि 'रामायण' के एपिसोड्स को देख लोग हंगामा करना शुरू कर देंगे। लेकिन, रामानंद सागर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूरदर्शन के हिसाब से 'रामायण' के पहले एपिसोड की फिर से शूटिंग की। लेकिन, कुछ और आपत्तियां दर्ज कराते हुए दूरदर्शन ने दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर ने फिर से एपिसोड बनाया। हालांकि, तीसरे बार भी दूरदर्शन इसे रिजेक्ट कर दिया।

रामानंद सागर परेशान हो गए थे। उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते जा रहा था। लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी। वह दूरदर्शन के सरकारी अधिकारियों का जवाब जानने के लिए घंटो मंडी हाउस में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। कई बार तो अधिकारियों ने ‘रामायण’ के संवादों के कारण रामानंद सागर का अपमान भी किया। लेकिन, रामानंद सागर लगे रहे। आखिरकार, कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद दूरदर्शन एक हद तक ‘रामायण’ के प्रसारण के लिए मान गया। हालांकि, सरकार अब भी राजी नहीं थी।

सन 1986 में अजित कुमार पांजा ने भारत के नए ‘सूचना व प्रसारण मंत्री’ का पदभार संभाला। अजित कुमार पांजा की ही कोशिशों के कारण 'रामायण' का प्रसारण हो पाया। यह धारावाहिक इतना सफल हुआ कि इसके एक एपिसोड को देखने के लिए लोग अपना सारा काम छोड़ दिया करते थे। रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाया करती थीं। बता दें, इन सभी बातों का जिक्र रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब An Epic Life: Ramanand Sagar From Barsaat to Ramayan में भी किया है।