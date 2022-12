उर्फी जावेद ने टॉपलेस वीडियो शेयर कर लिखा खास मैसेज, कविता कौशिक ने मांग ली एक्ट्रेस की पैंट

ऐप पर पढ़ें

अभिनेत्री उर्फी जावेद (uorfi javed) अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उर्फी जावेद के फोटोज और वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन में उनका सुपर हॉट अंदाज नजर आता है। उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं और ऐसे में एक बार फिर उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला। उर्फी ने टॉपलेस वीडियो शेयर किया है, जिस में वो सिर्फ पैंट पहने नजर आ रही हैं। उर्फी के इस वीडियो पर कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने भी कमेंट किया है।

क्या है उर्फी जावेद का पोस्ट

उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियों में उर्फी जावेद टॉपलैस हैं और सिर्फ पैंट पहनी हुई है। उर्फी जावेद के इस वीडियो को पीछ से शूट किया गया है। वहीं वीडियो के आखिर में कैनवास दिखता है, जो उर्फी ही लिखते दिखती हैं, जिस पर लिखा है- They Mad They still nameless. उर्फी के इस वीडियो पर मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहा है।

कैसा है सोशल मीडिया रिएक्शन

उर्फी जावेद के इस वीडियो पर ढेर कमेंट्स हैं, जिन में से एक कमेंट कविता कौशिक का भी है। कविता ने उर्फी के इस पोस्ट पर कमेंट में लिखा-'मुझे ये पैंट चाहिए।' अपने कमेंट के साथ ही उर्फी ने आंखों में दिल वाला इमोजी बनाया है। बता दें कि उर्फी के इस वीडियो में जिस पैंट को कविता ने मांगा है, वो भी काफी स्टाइलिश है। उर्फी की पैंट का एक पैर का पोर्शन ब्लैक और दूसरा व्हाइट है। वहीं व्हाइट पर ब्लैक पंजे का निशान और ब्लैक पर व्हाइट हैंड पाम का निशान है।

फैशन इंस्टा हैं उर्फी जावेद

उर्फी जावेद इन दिनों स्पिल्ट्सविला में अपना जलवा बिखेर रही हैं और उन्होंने बीते कुछ वक्त में अपने लिए एक अलग ही पहचान बना ली है। उर्फी अपने फैशन सेंस को लेकर खूब खबरों में रहती हैं। उर्फी अपने फैशन सेंस के चलते अपने कपड़ों के लिए कभी वाहवाही लूटती हैं तो कभी ट्रोल होती हैं। उर्फी के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। उर्फी इंस्टाग्राम पर अभी तक 2124 पोस्ट कर चुकी हैं, और उन्हें 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। उर्फी जावेद खुद 381 लोगों को फॉलो करती हैं।