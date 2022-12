उर्फी जावेद ने बेडरूम सीक्रेट पर दिया 'बोल्ड' जवाब, चीटिंग के सवाल पर कहा- 'प्राइवेट पार्ट काट दूंगी'

ऐप पर पढ़ें

शायद ही ऐसा कोई दिन ऐसा जाता हो, जब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद (Uorfi Javed) का जिक्र न होता है। कभी अपने फैशन को लेकर तो कभी अपने बेबाक जवाब और अंदाज को लेकर, उर्फी जावेद (Urfi Javed) हमेशा ही खबरों में रहती हैं। उर्फी जावेद के फोटोज और वीडियोज अक्सर वायरल होते हैं, जिन्हें फैन्स पसंद करते हैं। उर्फी जावेद के फोटोज वीडियोज को एक ओर जहां काफी पसंद किया जाता है तो दूसरी ओर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। इस बीच उर्फी बेडरूम सीक्रेट्स (Actress Bedroom Secrets) को लेकर चर्चा में हैं।

उर्फी के जवाबों ने की बोलती बंद

उर्फी जावेद से सबसे पहले पूछा गया- 'आर यू लाउड और क्वाइट एड बेड (Are you loud or quite at bed)?' इस पर उर्फी कहती हैं- 'बेड की बातें हम बेड तक ही रखते हैं, तो अच्छा होगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हो तो आप आ जाओ मेरे बेड में।' इसके बाद उर्फी से दूसरा सवाल पूछा जाता है, 'क्या आप किसी ऐसे के साथ रहोगी, जो धोखा दे रहा हो?' इस पर उर्फी कहती हैं- 'मैं उसका प्राइवेट पार्ट काट दूंगी।'

स्पिल्टिस्विला में उर्फी जावेद

बता दें कि उर्फी जावेद इन दिनों एमटीवी स्पिल्टिस्विला में अपना जलवा बिखेर रही हैं। स्पिल्टिस्विला से उर्फी जावेद के कई वीडियोज वायरल हो चुकी हैं, जहां कभी वो रोमांटिक अंदाज में दिखती हैं तो कभी किसी और की क्लास लगाते हुए। वहीं सनी लियोनी भी अक्सर उर्फी जावेद की तारीफ करती दिखती हैं, जो एक्ट्रेस के फैन्स को काफी पसंद आता है। वहीं उर्फी जावेद शो में भी कई बार अपने फैशन सेंस को लेकर खबरों में रह चुकी हैं।

कमाल और बवाल है उर्फी का फैशन सेंस

उर्फी अपने फैशन सेंस को लेकर खूब खबरों में रहती हैं। उर्फी अपने फैशन सेंस के चलते अपने कपड़ों के लिए कभी वाहवाही लूटती हैं तो कभी ट्रोल होती हैं। उर्फी के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। उर्फी इंस्टाग्राम पर अभी तक 2125 पोस्ट कर चुकी हैं, और उन्हें 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। उर्फी जावेद खुद 383 लोगों को फॉलो करती हैं। उर्फी जावेद के फैशन सेंस पर रणवीर सिंह से लेकर कई अन्य सेलेब्स तक रिएक्ट कर चुके हैं।