शो के बीच में ही इन सितारों का हो गया था निधन, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के इन 2 किरदारों के लिए तो खूब रोए थे दर्शक

TV Stars Who Passed Away During The Show: टीवी सीरियल्स के किरदारों से एक वक्त बाद दर्शक जुड़ जाते हैं और उन्हें करीब से जानने लगते हैं। ऐसे में अगर सीरियल में किसी स्टार को रिप्लेस किया जाए या निधन हो जाए। तो फैंस को धक्का लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि सितारों ने अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर सीरियल्स में उनकी जगह किसी और को कास्ट कर लिया गया। आज हम ऐसे ही टीवी स्टार्स की बात करने जा रहे हैं, जिनका शो के बीच में ही निधन हो गया और उनके जाने से दर्शकों कई दिनों तक गमगीन रहे। तो चलिए इस लिस्ट में कौन से सितारे शामिल हैं, हम आपको बताते हैं।

रीमा लागू

कई हिंदी फिल्मों में मां के किरदार में आपने एक्ट्रेस रीमा लागू को जरूर देखा होगा। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी रीमा लागू टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा बनीं। एक्ट्रेस टीवी सीरियल 'नामकरण' में मुख्य रोल निभा रही थीं और बीच में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी।

रुबीना शेरगिल

टीवी सीरियल 'मिसेज कौशिक की पांच बहुएं' अगर आपको याद होगा तो उसमें नजर आने वाली सिमरन भी याद ही होंगी। सिमरन का किरदार एक्ट्रेस रुबीना शेरगिल निभा रही थीं। रुबीना सिर्फ 30 साल की थी, जब उनकी मौत हुई। एक्ट्रेस को एक पार्टी में अस्थमा अटैक आया था और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

गगन कंग और अरिजीत लवानिया

टीवी शो 'महाकाली' में भगवान इंद्र और नंदी महाराज की भूमिका एक्टर गगन कंग और अरिजीत लवानिया निभा रहे थे। दोनों स्टार्स की एक्टिंग अच्छी थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों स्टार्स शूटिंग खत्म करके घर लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों एक्टर्स की मौके पर ही मौत हो गई थी।

नफीसा जोसेफ

फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स और एमटीवी जॉकी नफीसा जोसेफ अपने आखिरी समय में एमटीवी शो से जुड़ी हुई थीं। उस वक्त उनकी मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। नफीसा की मौत पर कहा गया था कि पारिवारिक समस्याओं के चलते एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था।

कवि कुमार आजाद

टीवी के मशहूर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के पुराने वाले डॉक्टर हंसराज हाथी आपको जरूर याद होंगे। डॉ. हाथी के किरदार को एक्टर कवि कुमार आजाद निभा रहे थे। साल 2018 में एक्टर कवि कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनकी मौत से न सिर्फ शो के मेकर्स को धक्का लगा बल्कि दर्शक भी दुखी हो गए थे। मेकर्स ने फिर डॉ. हाथी के रोल के लिए एक्टर निर्मल सोनी को शो में कास्ट किया था।

घनश्याम नायक

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नट्टू काका का किरदार निभा रहे एक्टर घनश्याम नायक के निधन ने दर्शकों को रुला दिया था। नट्टू काका को हर कोई काफी पसंद करता था। उनके निधन की खबर से मेकर्स से लेकर दर्शक तक रो पड़े थे। एक्टर घनश्याम नायक लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और इसी के चलते 3 अक्टूबर, 2021 को उनका निधन हो गया था।