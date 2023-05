विवादों के बीच 'तारक मेहता..' का जलवा बरकरार, 'अनुपमा' का बुरा हाल, कपिल को मिला दर्शकों का प्यार, देखें टॉप 10 टीआरपी लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

Most Liked Hindi TV Shows of The Week: 20 मई से 26 मई के बीच में दर्शकों ने कौनसे हिंदी टीवी शोज को सबसे अधिक प्यार दिया है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते कुछ दिनों से विवाद में फंसा हुए शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जलवा बरकरार देखने को मिल रहा है। वहीं कपिल शर्मा को भी फैन्स ने प्यार दिया है। हालांकि अनुपमा ने कुछ वक्त पहले तक जो दम दिखाया था, वो फीका पड़ गया है। देखें ऑरमैक्स की टॉप 10 की पूरी लिस्ट...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah): बीते करीब 14 सालों से ये शो दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से शो विवादों में भी है। हालांकि इसका शो पर कुछ असर देखने को नहीं मिला है। शो को सबसे अधिक दर्शकों का प्यार मिला है। TMKOC को 75 ऑडियंस रेटिंग मिली है।

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show): टीआरपी लिस्ट को देखकर इस बार ऐसा लग रहा है कि खूब सारे ट्विस्ट आदि से वो ऊब चुके हैं, ऐसे में हंसना-हंसाना ही उन्हें अच्छा लग रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कपिल शर्मा का शो है, जिसे 71 ऑडियंस रेटिंग मिली है।

अनुपमा (Anupama): कई हफ्तों तक लगातार पहले नंबर पर रहने वाला शो अनुपमा अब खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गया है। इस शो में इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। रुपाली गांगुली स्टारर इस शो को 65 ऑडियंस रेटिंग मिली है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai): स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑडियंस रेटिंग 64 है। यानी एक प्वाइंट से ही ये सिर्फ तीसरे नंबर पर कब्जा नहीं जमा पाई। इस शो को फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है।

इंडियाज बेस्ट डांसर (India's Best Dancer): डांस शो इंडियाज बेस्ट डांसर की रेटिंग में उछाल देखने को मिला है और लग रहा है कि दर्शकों को ये डांस शो पसंद आ रहा है। इंडियाज बेस्ट डांसर को 62 ऑडियंस रेटिंग मिली है।

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin): लंबे वक्त तक टीआरपी रेटिंग में टॉप 3 में बने रहने वाला गुम है किसी के प्यार में का हाल बुरा हो गया है। ये शो अब टॉप 5 से ही बाहर हो गया है। इस बार ये शो 6वें नंबर पर है और इसको 55 ऑडियंस रेटिंग मिली है।

भाग्य लक्ष्मी (Bhagya Lakshmi): बता दें कि गुम है किसी के प्यार में की तरह ही टीवी शो भाग्य लक्ष्मी को भी 55 ऑडियंस रेटिंग मिली है। यानी इन दोनों के ऑडियंस रेटिंग प्वाइंट बराबर हैं और दर्शक इन्हें बराबर प्यार दे रहे हैं।

राधा मोहन (Radha Mohan): इस बार 6वें नंबर पर 55ऑडियंस रेटिंग के साथ दो नहीं बल्कि कुल 3 शोज हैं। गुम है किसी के प्यार में और भाग्य लक्ष्मी के साथ ही राधा मोहन भी लिस्ट में 6वें नंबर पर ही है।

कुमकुम भाग्य (Kumkum Bhagya): 53 ऑडियंस रेटिंग के हिसाब से लिस्ट में अगला नंबर कुमकुम भाग्य का आता है। याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले तक 9वें नंबर पर कुंडली भाग्य का सिक्का था, लेकिन अब बाजी पलट गई है।

नागिन 6 (Naagin 6): तेजस्वी प्रकाश टीवी शो नागिन 6 को दर्शकों से मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है। ये शो कभी टॉप 10 में होता है तो कभी नहीं। शो को कुमकुम भाग्य की तरह ही 53 ऑडियंस रेटिंग मिली है।