क्यों नहीं है श्वेता तिवारी के पास पैसे? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर बताई वजह...

Shweta Tiwari Viral Video News: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari ) इन दिनों अपने नए शो अपराजिता (Aprajita) को लेकर चर्चाओं में हैं। एक्ट्रेस ने इस शो के सेट से एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करने को लेकर श्वेता खबरों में छाई हुई हैं। श्वेता का ये वीडियो इंस्टाग्राम की पॉपलुर रील साउंड show me the reason you have no money पर बेस्ड है। बता दें कि श्वेता तिवारी ने टीवी शो ‘मैं हूं अपराजिता’ से टीवी पर वापसी की है. इस शो में वह एक्टर मानव गोहिल के साथ नजर आने आ रही हैं।

शो के सेट पर बेटी (Palak Tiwari) संग श्वेता की मस्ती

श्वेता तिवारी इन दिनों ‘मैं हूं अपराजिता’ शो में लीड रोल अपराजिता की भूमिका अदा कर रही हैं। इस शो के सेट से श्वेता ने फैन्स के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में श्वेता ने उनके पास पैसे नहीं होने की वजह बताई है। यहां उनके फैन्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वजह बात उन्होंने बेटी पलक के साथ मजाक करते हुए शेयर की है। इस वीडियो में यह पूछे जाने पर कि उसके पास पैसे नहीं हैं, श्वेता ने अपने फोन का कैमरा बेटी पलक की ओर पैन कर दिया। और इस वीडियो में पलक अपने फोन पर व्यस्त नजर आ रही हैं।

पलक ने जवाब में कहा...

श्वेता ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, 'अब आप सभी भी जानते हैं...'। पलक ने मां की इस पोस्ट पर तुरंत जवाब देते हुए लिखा, ‘प्लीज मां आप झूठ बोलना बंद करें।’ श्वेता का बेटी संग इस मस्ती वाले वीडियो पर उनकी अच्छी दोस्त रति पांडे और विकास कलंत्री ने हंसी के इमोजी पोस्ट किए। एक्टर अर्जुन बिजलानी ने भी इस वीडियो पर प्यार भरी प्रतिक्रिया दी। एक फैन ने पलक का पक्ष लेते हुए लिखा, 'वो कौनसा सारा दिन मोबाइल यूज करती है...इतना तो सब करते हैं। सब जानते हैं वो कितनी मेहनती हैं, ऐसे उसे बदनाम ना करें।’

देखें श्वेता का ये वीडियो

अपने शो की कामयाबी के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी श्वेता

27 सितंबर से श्वेता का नया टीवी शो ‘मैं हूं अपराजिता’ ऑनएयर हो गया है। अपने इस शो की कामयाबी के लिए श्वेता भगवान सिद्धिविनायक के मंदिर आर्शीवाद लेने भी पहुंची थीं. वह मंदिर शो में उनके साथ लीड रोल में नजर आ रहे एक्टर मानव गोहिल के साथ दर्शन करने आईं। बता दें इस सीरियल में श्वेता तिवारी सिंगल मदर का किरदार अदा कर रही हैं। शो में उन्हें तीन बेटियों की मां के रोल में दिखाया गया है, जो अकेले अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही हैं।