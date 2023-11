'कॉफी विद करण 8' में सारा अली खान ने की जाह्नवी कपूर के लिए 'सेक्सी' शायरी, कार्तिक आर्यन को बताया कूल

ऐप पर पढ़ें

Koffee With Karan 8: रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण और सनी देओल-बॉबी देओल के बाद कॉफी विद करण के तीसरे एपिसोड में अनन्या पांडे और सारा अली खान ने शिरकत की। करण जौहर के शो में दोनों ने खूब मस्ती की और कई राज भी खोले। इस दौरान सारा अली खान ने एक ओर जहां क्रिकेटर शुभमन गिल संग रिलेशनशिप की खबरों को साफ किया तो दूसरी ओर कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर पर शायरी सुनाई।

जाह्नवी के लिए सारा की शायरी

कॉफी विद करण 8 के रैपिड फायर राउंड के दौरान सारा अली खान से करण जौहर ने सारा अली खान को उनकी इंस्टेंट शायरी करने का चैलेंज दिया। पहले करण ने जाह्नवी कपूर का नाम लिया तो सारा ने कहा, 'जाह्नवी कपूर इस सो सेक्सी, वेदर शी वियर्स ए ड्रेस और मैक्सी। यू विल सी हर इन ए प्राइवेट जेट, नॉट इन टैक्सी। (Janhvi Kapoor is so sexy whether she wears a dress or maxi. You will see her in a private jet, not in a taxi.)' सारा की शायरी का मतलब है कि जाह्नवी हमेशा ही सेक्सी दिखती हैं चाहें वो स्पेशल ड्रेस पहनें या फिर सेक्सी। आप उन्हें प्राइवेट जेट में देखेंगे न कि किसी टैक्सी।

कार्तिक आर्यन पर भी सुनाई शायरी

जाह्नवी कपूर के बाद करण जौहर ने कार्तिक आर्यन का नाम लिया तो सारा अली खान ने कहा, 'कार्तिक आर्यन हेस लॉन्ग हेयर, कार्तिक आर्यन इज ऑलवेज कूल बिकज ही डसन्ट केयर, ही विल गिव यू फूड टू शेयर। (Kartik Aaryan has long hair, Kartik Aaryan is cool because he doesn't care, he will give you food to share.)' सारा की बात का मतलब है कि कार्तिक के बाल लंबे हैं और वो बहुत कूल हैं, उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। वो आपके शेयर करने के लिए फूड भी देंगे।

शुभमन पर भी बोलीं सारा अली खान

शो में सारा अली खान ने ये भी साफ कर दिया कि वो क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट नहीं कर रही हैं। सारा ने कहा कि ये सिर्फ मिस्टेक आईडेंटिडी की वजह से हुआ है। सारा ने बताया कि उनकी शुभमन से मुलाकत जरूर हुई है, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं हैं। बात सारा अली के करियर की करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'ए वतन मेरे वतन है', जो 2024 में रिलीज होगी।