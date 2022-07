Saath Nibhaana Saathiya 2: खत्म हुआ गहना और सूर्या का सफर, बंद हो जाएगा 'साथ निभाना साथिया 2'

Saath Nibhaana Saathiya 2 to Go Off Air: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' का पहला सीजन सुपरहिट रहा था। पहले सीजन में मोहम्मद नाजिम और जिया मानेक लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। हालांकि शो का दूसरा सीजन उतना पॉपुलर नहीं हुआ। अब पूरे 2 साल के बाद मेकर्स ने इस शो को बंद करने का फैसला कर लिया है। शो की लीड एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि शो जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। स्नेहा जैन शो में गहना की भूमिका निभाती हैं और गौतम विग लीड रोल प्ले करते हैं। स्नेहा ने कहा कि शो बंद हो रहा है तो वह पूरी स्टार कास्ट को मिस करेंगी।

पूरी कास्ट शो के बंद होने को थी पूरी तरह तैयार

ETimes के साथ बातचीत में स्नेहा जैन ने कहा कि शो की कास्ट को बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा जब इस धारावाहिक को बंद करने की खबर उन्हें दी गई। क्योंकि इस बारे में खबरें पहले से ही उड़ रही थीं। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं शॉक्ड नहीं हूं क्योंकि हर शो की अपनी जर्नी होती है। हमें पहले भी ऐसी खबर मिल चुकी थी लेकिन बाद में ये सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। ये उस बिजनेस का हिस्सा है जिसमें हम सभी लोग जुड़े हुए हैं।'

स्नेहा ने बताया क्यों आएगी Saath Nibhaana Saathiya की याद?

स्नेहा जैन ने कहा कि गहना का किरदार हमेशा ही उनके दिल के बेहद करीब रहेगा क्योंकि Saath Nibhaana Saathiya उनका पहला शो था। उन्होंने कहा कि शो की स्टार कास्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगी क्योंकि मुझे पता है कि शो के दौरान भी सभी लोग एक दूसरे से शो के बाद मिलते रहते थे। तो ये ट्रैडिशन हमेशा की तरह जारी रहेगा।

'साथ निभाना साथिया' से पहले बंद हुए थे इन शोज के सीक्वल

बता दें कि Saath Nibhaana Saathiya 2 पहला सीक्वल शो नहीं था जिसे बंद किया जा रहा है। इससे पहले और भी कामयाब शोज के सीक्वल बनाए गए थे जिनके कामयाब नहीं होने पर उन्हें बंद कर दिया गया। इससे पहले 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' सीजन 3, 'बालिका वधू 2' और इस तरह के तमाम जबरदस्त टीआरपी लाने वाले शोज के सीक्वल बंद कर दिए गए थे।