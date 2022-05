Anupama के सेट से लीक हुआ रूपाली गांगुली का ब्राइडल लुक? फैन्स बोले 'देखो चांद आया...'

Rupali Gangulys bridal look: अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह शादी के बेहद ही खूबसूरत जोड़े में नजर आ रही हैं।

इस खबर को सुनें