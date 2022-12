मौनी रॉय ने ब्लैक बिकिनी में शेयर की इंस्टाग्राम पर तस्वीर, ट्रोल बोला- 'दीदी, को कोई खाना दो...'

ऐप पर पढ़ें

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) ने एक ओर जहां अपनी एक्टिंग के दम पर अपने लिए एक अच्छा नाम बनाया है तो दूसरी ओर फैन्स उनकी खूबसूरती और फिटनेस के भी कायल हैं। मौनी रॉय के फोटोज और वीडियोज अक्सर इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं, जिन पर फैन्स प्यार लुटाते हैं। हालांकि कई बार किसी न किसी वजह से एक्ट्रेस ट्रोल भी हो जाती हैं। ऐसे में जब हाल ही में मौनी रॉय ने ब्लैक बिकिनी में फोटो शेयर की तो ट्रोल हो गईं।

मौनी ने ढाया कहर

मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक हॉट फोटो शेयर की। तस्वीर में मौनी रॉय, ब्लैक बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में मौनी रॉय काफी हॉट दिख रही हैं और बोल्डनेस से इंस्टा का पारा बढ़ा रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए मौनी रॉय ने कैप्शन में लिखा- ME TO THE SEA x. मौनी रॉय के फोटो को फैन्स के साथ ही साथ कई सेलब्स ने भी लाइक किया है। बता दें कि मौनी रॉय ने इन दिनों यूएई में छुट्टियां मना रही हैं।

ट्रोल हो रहीं मौनी रॉय

मौनी रॉय को सोशल मीडिया यूजर्स खूब ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्रोल ने लिखा- 'दीदी को कोई खान दो।' तो वहीं एक दूसरे ने लिखा- 'मैम, मेरा विश्वास करो, आप बहुत अजीब दिख रहे हो, इतना भी डाइट मत करो कि हवा की झोके से उड़ जाओ।' इसके अलावा एक और ने लिखा- 'हड्डी का ढांचा लग रही है, इससे अच्छी तो नॉर्मल लड़कियां लगती हैं।' हालांकि कुछ कमेंट्स में फैन्स मौनी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।



द वर्जिन ट्री में नजर आएंगी मौनी

बता दें कि छोटे पर्दे पर मौनी ने टीवी शो देवो के देव महादेव से हर घर में जगह बनाई थी। इसके बाद मौनी ने नागिन के साथ अपना अलग अंदाज दर्शकों के सामने पेश किया। आज मौनी टीवी के साथ ही ओटीटी और बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं। मौनी ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी बेहतरीन एक्टिंग की थी और दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी थी। मौनी के निगेटिव शेड को दर्शकों ने पसंद किया था। मौनी जल्दी ही संजय दत्त के साथ फिल्म द वर्जिन ट्री में नजर आएंगे। वहीं वो हाल ही में हनी सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो गतिविधी में दिखी थीं।