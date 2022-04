Lock Upp: पायल रोहतगी को जीशान खान ने लगाई हथकड़ी, भड़कीं एक्ट्रेस ने...

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का शो लॉक अप (Lock Upp) हर दिन दर्शकों के लिए मजेदार होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में जीशान खान (Zeeshan Khan) पायल रोहतगी (Payal Rohatagi) को हथकड़ी बांधते नजर आएंगे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 08 Apr 2022 03:32 PM

