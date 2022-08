Kaun Banega Crorepati 14: 75 लाख रुपये के लिए अमिताभ बच्चन ने केबीसी 14 में पूछा ये सवाल, आपको पता है जवाब?

एक बार फिर छोटे पर्दे पर अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan) क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 (KBC 14)के साथ वापसी कर चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति 14 (Kaun Banega Crorepati 14), सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है, और एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि शो को तगड़ी टीआरपी मिलेगी। शो के हाल ही में टेलीकास्ट हुए एपिसोड में दुलीचंद अग्रवाल (Dhulichand Agarwal) पहुंचे थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए। हालांकि दुलीचंद, 75 लाख रुपये के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं उस सवाल और उसके जवाब के बारे में...

क्या था 75 लाख रुपये के लिए सवाल

75 लाख के लिए अमिताभ बच्चन ने दुलीचंद अग्रवाल से सवाल पूछा, 'अपने इतिहास में नाटो किस संघर्ष के दौरान पहली बार युद्ध में सम्मिलित हुआ था?' (During which conflict did NATO engage in the first combat operations in its history?) वहीं इस सवाल के लिए ये ऑप्शन दिए गए थे।

A.प्रथम खाड़ी युद्ध (First Gulf war)

B. सोवियत-अफगान युद्ध (Soviet-Afghan War)

C.साइप्रस युद्ध और (Cyprus War)

D.बोस्निया युद्ध (Bosnian War)

क्या है सही जवाब

दुलीचंद अग्रवाल ने इस सवाल के लिए काफी सोचा और वो ऑप्शन बी के बारे में सोच रहे थे। वहीं उनके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी, ऐसे में अमिताभ ने उन्हें चेताया कि अगर उनका जवाब गलत हुआ तो वो सीधे 3 लाख 20 हजार पर लुढ़क जाएंगे और अगर क्विट किया तो 50 लाख रुपये लेकर घर जाएंगे। दुलीचंद ने गेम क्विट करने के बाद ऑप्शन बी 'सोवियत-अफगान युद्ध' चुना, जो गलत जवाब रहा। बता दें कि इस सवाल का सही जवाब बोस्निया युद्ध (Bosnian War) है।

केबीसी 14 में हुए हैं बदलाव

बता दें कि शो के नए सीजन में पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं।समाचार एजेंसी IANS के साथ बातचीत में KBC के निर्देशक ने बताया था कि इस सीजन में एक और नया पड़ाव खोला गया है ताकि कंटेस्टेंट 75 लाख रुपये आराम से जीत सकें और अब शो में जीती जा सकने वाली उच्चतम धनराशि 7.5 करोड़ रुपये होगी। बता दें कि अभी तक केबीसी में सिर्फ 7 करोड़ रुपये ही जीते जा सकते थे। इसके अलावा जहां तक लाइफलाइन्स का सवाल है तो शो के 14वें सीजन में कुल 3 लाइफलाइन्स होंगी। ऑडियंस पोल, वीडियो अ फ्रेंड और 50:50, ये खेल को पहले से ज्यादा दिलचस्प बना देगा।