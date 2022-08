KBC14: तुक्केबाजी के चक्कर में गंवाए ₹1.60 लाख! क्या आपको पता है इस आसान सवाल का जवाब?

रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में हॉटसीट पर बैठने वाले कंटेस्टेंट को करोड़ों जीतने का मौका मिलता है लेकिन कई बार हड़बड़ी या फिर ओवरकॉन्फिडेंस में आकर खिलाड़ी गलती कर बैठते हैं और ये मौका गंवा देते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ कंटेस्टेंट वैष्णवी सिंह के साथ जिन्होंने तुक्केबाजी के चक्कर में करोड़ों कमाने का मौका गंवा दिया और सिर्फ 10 हजार रुपये की धनराशि लेकर घर वापस गईं।

गर्मजोशी के साथ की थी खेल की शुरुआत

फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलकर हॉटसीट पर आईं वैष्णवी सिंह के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता था। वह शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी मजेदार बातें कर रही थीं जिसे खुद बिग बी भी काफी एन्जॉय कर रहे थे। 10 हजार के पड़ाव तक पहुंचने में उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं हुई लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी अजीब था।

तुक्केबाजी के चक्कर में गंवाए 1.60 लाख?

वैष्णवी को जिन सवालों के जवाब नहीं पता थे उन पर उन्होंने तुक्केबाजी करना शुरू कर दिया और कयास लगाने के चक्कर में ही वो 1 लाख 60 हजार के जवाब पर गलती कर बैठीं। तो चलिए जानते हैं क्या था KBC में एक लाख साठ हजार रुपये के लिए पूछा गया ये आसान सवाल जिसका जवाब वैष्णी नहीं दे सकीं और महज 10 हजार लेकर घर लौटीं।

क्या आपको पता है ₹1.60 के इस सवाल का जवाब?

अमिताभ बच्चन द्वारा 1 लाख 60 हजार रुपये के लिए पूछा गया जवाब था- The renamed Teen Murti-Haifa Chowk refers to a city in which present-day country?- A. South Sudan, B. South Africa, C. Jordan, or D. Israel. इसका सही जवाब है 'डी'। इस सवाल पर तुक्का लगाकर वैष्णवी फंस गईं और उन्हें अमिताभ बच्चन से इसके लिए डांट भी पड़ी, क्योंकि वह खुद को घूमने फिरने का काफी शौकीन बता रही थीं। अमिताभ ने कंटेस्टेंट से कहा कि उनके पास लाइफलाइन थीं तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं कीं? जिसके जवाब में वैष्णनी के कहा कि वह लॉन्ग टर्म का सोच रही थीं।