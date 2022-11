लेटेस्ट तस्वीरों में Kapil Sharma दिखे इतने फिट, कमेंट किए बिना नहीं रह पाए टाइगर श्रॉफ

ऐप पर पढ़ें

कपिल शर्मा इस वक्त अपने शो के नए सीजन के साथ हर हफ्ते टीवी पर आ रहे हैं। कपिल फिल्म ‘ज्विगाटो‘ में भी नजर आने वाले हैं। नंदिता दास की यह फिल्म कई फेस्टविल में दिखाई जा चुकी है। इन सबके बीच कपिल अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। उनके शो में आने वाले सेलिब्रिटीज भी उनकी तारीफ कर चुके हैं कि वह पहले से फिट हुए हैं। अब कपिल ने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह सुपरफिट दिख रहे हैं।

स्विमिंग पूल के किनारे दिया पोज

कपिल स्विमिंग पूल की सीढ़ियों पर पोज दे रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर कई सेलिब्रिटीज ने उनकी तारीफ की है। कपिल ने इस दौरान सफेद रंग के टीशर्ट और शॉर्ट्स पहनी है। ब्लू चश्मे के साथ उन्होंने अपना लुक और स्टाइलिश बनाया। कपिल ने दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक में वह स्विमिंग पूल के पास सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और एक में वह खड़े हैं। वह कैमरे की दूसरी तरफ देख रहे हैं।

राइमिंग के साथ कैप्शन

कपिल ने कैप्शन में लिखा- ‘If no gym… ING

Then swim… ING

anyth… ING

But someth... ING

Good morn... ING

माफ कीजिए मेरी खराब राइमिंग के लिए लेकिन मेरा इरादा देखिए।‘



सेलेब्स के कमेंट्स

टाइगर श्रॉफ ने कमेंट किया, ‘पाजी आप एकदम आग लगा रहे हो।‘ कपिल ने उन्हें जवाब दिया, ‘प्रेरित करने के लिए थैंक्यू ब्रो।‘ विंदू दारा सिंह ने कमेंट किया, ‘सुपरफिट दिख रहे हो पाजी।‘ कपिल उन्हें कहते हैं, ‘थैंक्यू विंदू पाजी।‘ उनके अलावा एक फैन ने कहा, ‘सुपर सर, आपने तो बॉडी भी बना ली, पता भी नहीं चला कब बना ली।‘ एक अन्य फैन लिखते हैं, ‘भाई के बाइसेप्स।‘

आने वाली है कपिल की फिल्म

कपिल हाल ही में अपनी फिल्म ‘ज्विगाटो‘ की स्क्रीनिंग के लिए बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गए थे। फिल्म कपिल के साथ शहाना गोस्वामी लीड रोल में हैं।