Imlie Spoiler Alert: मां से माफी मांगेगी इमली, भरी महफिल में बेइज्जत होगी अर्पिता

Imlie Upcoming Twist 2 May 2022: सुंबुल तौकीर खान स्टारर इमली में नंदा अर्पिता को खूब बेइज्जत करने वाली है। दूसरी ओर इमली भी ठंडे दिमाग से सारी बातें सोचेगी और फिर अपनी मां से माफी मांगेगी।

इस खबर को सुनें