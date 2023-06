Bigg Boss OTT 2: ग्रैंड प्रीमियर के कुछ ही घंटों के बाद बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, सलमान बताएंगे इविक्शन की वजह!

Bigg Boss OTT 2 Updates: बीती रात 'बिग बॉस ओटीटी 2' का धमाकेदार ग्रैंड प्रीमियर हुआ, जहां सलमान खान ने स्वैग से सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। इस दौरान सभी के बारे में कुछ बातें बताई गईं और इसके साथ ही साथ सभी ने परफॉर्मेंस भी दिए। 'बीबी ओटीटी 2' (BB OTT 2) को दर्शक इस बार भी 24 घंटे देख पाएंगे। शो को शुरू हुए कुछ ही देर हुई है और इस बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। शो से एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। जिसके बारे में सलमान खान (Salman Khan) आज के एपिसोड में बता सकते हैं।

कौन हुआ शो से बाहर

'बिग बॉस ओटीटी 2' में शामिल हुए कंटेस्टेंट्स में एक नाम पुनीत कुमार का भी रहा, जिन्हें सुपरस्टार पुनीत कुमार कहा जा रहा है। हालांकि शो के ग्रैंड प्रीमियर के कुछ ही देर बार एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। दरअसल रविवार की सुबह ही बाकी कंटेस्टेंट्स की सहमति से इविक्ट कर दिया गया। यानी शो के शुरू होने के कुछ ही घंटे के बाद पुनीत बेघर हो गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार के एपिसोड में इसकी वजह बताई जाएगी।

क्या हो सकती है वजह

बता दें कि पुनीत ने शो में एंट्री के साथ ही तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। एक ओर जहां पुनीत ने चेहेर पर टूथपेस्ट लगा लिया तो दूसरी ओर बालों में हैंड वॉश। यही नहीं इसके बाद जब पुनीत को बिग बॉस ने चेतावनी दी तो भी उनके तेवर नहीं बदले और वो कहते रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिग बॉस मुझे आज बाहर निकाल दे। शो के बाकी कंटेस्टेंट उन्हें समझाते दिखे लेकिन उन पर असर नहीं दिखा। पुनीत को ऑडियंस ने दूसरी रैंक दी थी, लेकिन पैनलिस्ट ने उनकी रैंक 10वीं कर दी, जिससे वो खफा दिखे थे।

Most of the housemates voted that they can't adjust or live with Lord Puneet Superstar in Bigg Boss OTT House. And Bigg Boss evicted Puneet Superstar on name of HMs.



New channel (JioCinema) but same old tricks followingpic.twitter.com/uWkF8YogF5