Bigg Boss फेम पारस छाबड़ा के ट्रांसफॉर्मेशन ने किया हैरान, घटाया 25 किलो वजन

ऐप पर पढ़ें

Paras Chhabra Transformation: बिग बॉस 13 से चर्चा में आए एक्टर पारस छाबड़ा हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। पारस ने अपने खेल के जरिए फैंस के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। शो बिग बॉस के बाद पारस कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आए हैं। वह एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक पोस्ट की वजह से खबरों में हैं। पारस ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने अपना का कई किलो वजह कम किया है।

Then and Now तस्वीर ने किया फैंस को हैरान

पारस छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी Then and Now की तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख के बेहद चर्चित कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। पारस ने इस बार अपनी लेटेस्ट पोस्ट से हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल, पारस ने अपनी Then and Now तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका हैरान कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपनी दो तस्वीरें यानी एक पहले की और एक अब की शेयर की है। पहली फोटो में वह काफी मोटे नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी में काफी फिट और एब्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। दोनों ही में वो शर्टलेस और बाथरूम में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं।

कम किए पूरे 25 किलो वजन

पारस छाबड़ा ने अपनी इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ कैप्शन में बताया कि उन्होंने कितने किलो वजन कम किया है। उन्होंने लिखा, '125 से 100 किलो अभी तक क्या शानदार जर्नी रही। अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का आधा रास्ता है जो तय किया है। अब नेक्स्ट फेज शुरू करते हैं और भी ज्यादा एफर्ट्स के साथ।' बता दें कि पारस की इस तस्वीर पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं, सेलेब्स भी उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन पर कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब तक ये फोटो काफी बार देखी जा चुकी है।