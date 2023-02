Bade Achhe Lagte Hain 2: शूटिंग के दौरान चोटिल हुईं नीति टेलर, फैंस को दिखाया कैसी है हालत

ऐप पर पढ़ें

एक्ट्रेस नीति टेलर हाल ही में शूटिंग सेट पर इनजर्ड हो गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने चोटिल होने की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। नीति टीवी सीरियल 'कैसी ये यारियां' के जरिए घर-घर में मशहूर हो गई थीं। अभी वह सुपरहिट शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में प्राची कपूर का रोल प्ले कर रही हैं।

नीति को शूटिंग के दौरान लगी चोट

नीति सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी निजी और प्रोफेशल लाइफ के बारे में अपडेटेड रखती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हुए बताया कि कैसे Bade Achhe Lagte Hain 2 की शूटिंग के दौरान वह जख्मी हो गईं। जो फोटो नीति ने डाली है उसमें उनकी बाजू पर छिलने के निशान साफ नजर आ रहे हैं।

फैंस कर रहे सलामती कि दुआ

नीति ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'बहुत सारे आउच'। नीति के यह फोटो डालते ही फैंस ने उनसे उनका हाल पूछना और उनकी अच्छी सेहत की दुआ करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में 'Get well soon Niti' लिखा। एक फैन ने लिखा- आपको चोट कैसे लग गई। प्लीज काम के दौरान अपना ख्याल रखिए।

ऐसे बदली शो की स्टार कास्ट

एक यूजर ने लिखा- गेट वेल सून क्यूटी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बता दें कि 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में पहले नकुल मेहता और दिशा परमार को कास्ट किया गया था। इसके बाद शो में एक बड़ा लीप आया और कहानी नीति टेलर और रणदीप राय के कंधों पर आ गई। वर्क फ्रंट की बात करें तो नीति Jhalak Dikhhla Jaa के बाद अपना फैन बेस बहुत बड़ा कर चुकी हैं।