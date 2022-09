Anupamaa: अनुज कपाड़िया की गोद में बैठ गई अनुपमा, म्यूजिकल चेयर खेलते हुए रोमांटिक हुए दोनों

Ravivaar with Star Parivaar: रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना (Rupali Ganguly and Gaurav Khanna) की जोड़ी फैंस की फेवरिट है और घर-घर में मशहूर हो चुकी है। शो में अनुपमा (Anupamaa) का रोल प्ले करने वाली रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) रविवार को प्रसारित होने वाले शो 'Ravivaar with Star Parivaar' में जमकर मौज मस्ती करते हैं। इस हफ्ते भी दोनों पब्लिक को जमकर एंटरटेन करते नजर आएंगे।

अनुज की गोद में बैठ गई अनुपमा

रविवार विद स्टार परिवार (Ravivaar with Star Parivaar) के आज के एपिसोड का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना (Rupali Ganguly and Gaurav Khanna) म्यूजिकल चेयर खेलते नजर आ रहे हैं। दोनों काफी अच्छी तरह से खेल को आगे बढ़ा रहे थे जब गौरव खन्ना ने चीटिंग करते हुए कुर्सी हथिया ली। इस पर अनुपमा बिना देर किए उनकी गोद में बैठ गई।

टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर पर शो

इस खास एपिसोड में कुमार सानू भी मौजूद थे। अनुज कपाड़िया की गोद में अनुपमा को बैठते देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शो की ये पॉपुलर जोड़ी लंबे वक्त से दर्शकों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। अनुपमा पिछले गई महीनों से टीआरपी लिस्ट में पहले पायदान पर बना हुआ है। यह शो लगातार दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है।

अनु को गोद में उठाकर चल दिए अनुज

वायरल हो रहे प्रोमो वीडियो की बात करें तो अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) इस शो में अक्सर ही किसी न किसी को गोद में उठाकर चल देते हैं। इस एपिसोड में वह अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी अनुपमा (Anupamaa) को गोद में उठाकर चल दिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसने अब शो के लिए फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया है।