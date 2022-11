Anupamaa BTS: अनुपमा के शूटिंग सेट पर ही सो गई स्टारकास्ट, रुपाली गांगुली से गौरव खन्ना तक आए नजर, फैन्स ने लुटाया प्यार

ऐप पर पढ़ें

Anupamaa Behind The Scene video is viral: स्टार प्लस का टीवी शो अनुपमा (Anupamaa) अब किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। एक ओर जहां शो टीआरपी में नंबर वन पर है तो वहीं कई सेलेब्स भी इसके डायलॉग्स आदि पर वीडियोज बना कर शेयर कर चुके हैं। अनुपमा अक्सर चर्चा में रहता है और इस बीच शो का एक बीटीएस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly), गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), अश्लेषा सावंत (Ashlesha Savant) और मुस्कान बामने (Muskan Bamne) नजर आ रहे हैं।

फैन्स लुटा रहे हैं प्यार

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अनुपमा के शूटिंग सेट का है। जहां शो की प्रमुख स्टाकास्ट रुपाली गांगूली, गौरव खन्ना, अश्लेषा सावंत और मुस्कान बामने शूटिंग सेट पर ही सोते नजर आ रहे हैं। ये सभी शूटिंग सेट पर मौजूद सोफे पर ही सो गए हैं। ये वीडियो काफी क्यूट है और फैन्स इसे पसंद कर रहे हैं। कुछ फैन्स का कहना है कि ये टीम शो को बेस्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है कि नींद तक पूरी नहीं हो पाती, ऐसे में थककर सेट पर ही सो गए।

क्या है अनुपमा स्टारकास्ट की फीस:

शो में लीड एक्ट्रेस के रूप में रुपाली गांगूली हैं, जबकि सुधांशु पांडे, मदालसा शर्मा, अल्पना बुच और अरविंद वैद्य भी अहम किरदारों में नजर आते हैं। आपको बताते हैं कि अनुपमा की स्टारकास्ट को एक एपिसोड की कितनी फीस मिलती है।

रुपाली गांगुली: टीवी शो अनुपमा में अभिनेत्री रूपाली गांगुली लीड रोल में हैं और वो ही अनुपमा का किरदार निभाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुपमा को एक एपिसोड के लिए रुपाली गांगुली को 60,000 रुपये फीस मिलती है।

सुधांशु पांडे: अभिनेता सुधांशु पांडे भी अनुपमा को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। शो में सुधांशु पांडे के किरदार का नाम वनराज शाह है। जो अनुपमा के पति के किरदार में हैं। जानकारी के मुताबिक सुघांश पांडे के प्रति एपिसोड 50,000 रुपये लेते हैं।

मदालसा शर्मा: अनुपमा के लीड कैरेक्टर्स में मदालसा शर्मा की भी गिनती होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदालसा शर्मा को एक एपिसोड के लिए अनुपमा के मेकर्स 35 हजार रुपये फीस देते हैं। शो में मदालसा शर्मा, काव्या का किरदार निभाती हैं।

आशीष मल्होत्रा: अनुपमा में आशीष मल्होत्रा का किरदार, वनराज शाह के बड़े बेटे का है, जिसका नाम परितोष है। परितोष को तोषू भी कहते हैं। जानकारी के मुताबिक परितोष का किरदार निभाने के लिए आशीष को हर एपिसोड के लिए 33 हजार रुपये फीस मिलती है।

निधि शाह: अभिनेत्री निधि शाह, टीवी शो अनुपमा में परितोष की पत्नी किंजल का किरदार निभाती हैं। इस किरदार से वो खूब चर्चा में रहती हैं। बता दें कि किंजल के किरदार के लिए निधि शाह को 32 हजार रुपये हर एपिसोड की फीस मिलती है।

अरविंद वैद्य: शो में अरविंद वैद्य, बापू जी के किरदार में नजर आते हैं। हालांकि इनका स्क्रीन टाइम कम रहता है लेकिन इनका किरदार अहम है। अरविंद वैद्य को हसमुख शाह का किरदार निभाने के लिए 25 हजार रुपये हर एपिसोड की फीस मिलती है। बता दें कि अरविंद, टीवी वर्ल्ड के बेहतरीन कलाकारों में शुमार है।

अल्पना बुच: अभिनेत्री अल्पना बुच शो में बा का किरदार निभाती हैं, जिसे दर्शक काफी पसंद करते हैं। जानकारी के मुताबिक अल्पना बुच को बा के किरदार के लिए हर एपिसोड की 22 हजार रुपये फीस मिलती है। (नोट: फीस सोर्स- न्यूजबाइट)