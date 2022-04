Anupama: काव्या को मोहरा बनाकर बदला लेगी राखी दवे, शाह हाउस छोड़ेगी किंजल?

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के टीवी सीरियल अनुपमा के नए एपिसोड (Anupama 11 April 2022) में राखी दवे नई चाल चलती हुई नजर आएगी। काव्या का सहारा लेकर वह वनराज से बदला लेने की प्लानिंग बनाएगी।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 11 Apr 2022 10:01 AM

