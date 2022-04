Anupama: उलटी पड़ जाएगी बा की बददुआ, वनराज समेत काव्या और तोषु को नौकरी से निकालेगी मालविका

रूपाली गांगुली के टीवी सीरियल अनुपमा के अगले एपिसोड (Anupama Written Update) में मालविका पूरा गेम पलटने वाली है। एक-एक करके वह अपने यहां से वनराज, काव्या और तोषु को नौकरी से निकाल देगी।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 10:39 AM

इस खबर को सुनें