गूगल पर 'Anupama' के बारे में सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं ये चीजें, दूसरे नंबर पर है 'अनुपमा का थप्पड़'

Anupama Google Search Keywords: टीवी शो 'अनुपमा' TRP लिस्ट में पहले पायदान पर रहता है। रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) स्टारर इस शो की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि गूगल पर इससे जुड़ी तमाम चीजें लोग सर्च करते रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि 'अनुपमा' (Anupama) से जुड़ी वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें लोग गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करते हैं?

Anupama Pakhi Sangeet Dress

शो की कहानी के अलावा लोगों को इसमें दिखाई जाने वाली ड्रेस और जूलरी भी बहुत पसंद है। अनुपमा में इन दिनों पाखी के संगीत वाला सीक्वेंस दिखाया जा रहा है और दर्शकों को इसमें पाखी की ड्रेस बहुत पसंद आई है। गूगल पर बेहिसाब लोग अनुपमा में पाखी के संगीत की ड्रेस सर्च कर रहे हैं।

Anupama Pakhi Real Name

आपको शायद जानकर हैरानी होगी लेकिन शो में पाखी की बदतमीजी वाले सीक्वेंस ने उन्हें जबरदस्त हाइप दी है। अब अधिकतर लोग यह जानना चाहते हैं कि पाखी का किरदार निभाने वाली इस लड़की का नाम क्या है? लेकिन आपको इसके लिए गूगल पर जाने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि शो में मुस्कान बमने अनुपमा की बेटी पाखी का रोल प्ले करती हैं।

Why Anupama Slaps Pakhi

अनुपमा में पिछले कई दिनों से दिखाया जा रहा है कि पाखी को संगीत सेरिमनी में अपनी मां से थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन फैंस यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वनराज द्वारा पाखी को घर से निकालने का विरोध करने वाली अनुपमा ने खुद ही अपनी बेटी को उसकी संगीत सेरिमनी में थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया? शो से जुड़ी यह दूसरी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज है। इसके अलावा फैंस यह भी सर्च कर रहे हैं कि अनुपमा के पाखी को थप्पड़ मारने वाला एपिसोड रोज टाला क्यों जा रहा है? इसके लिए फैंस 'why anupama serial is not coming today' कीवर्ड डालकर सर्च कर रहे हैं।

Anupama Today Episode

अनुपमा टीवी शो के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा सर्च की जाती है, वो है 'अनुपमा का आज का एपिसोड' शो को लेकर फैंस इतने एक्साइटेड रहते हैं वो इसके टीवी पर प्रसारित होने का इंतजार नहीं कर पाते। लिहाजा Anupama Today Episode और Anupama Aaj Ka Episode या Anupama Full Episode गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने कीवर्ड हैं।