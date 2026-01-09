Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीSriti Jha vs Divyanka Tripathi Education Know About TV Actress Education
सृति झा या दिव्यांका त्रिपाठी, किस टीवी एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?

सृति झा या दिव्यांका त्रिपाठी, किस टीवी एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?

संक्षेप:

सृति झा और दिव्यांका त्रिपाठी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन उनके फैंस को भी नहीं पता है कि दोनों में से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है इसलिए आज हमने इन दोनों के बारे में बताया है।

Jan 09, 2026 08:10 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी सुपरस्टार्स, सृति झा और दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी सादगी और अभिनय से करोड़ों दिलों को जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वालीं ये एक्ट्रेसेस असल जिंदगी में कितनी पढ़ी-लिखी हैं और इनका शुरुआती सफर कैसा था? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सृति झा

सृति झा का जन्म 26 फरवरी 1986 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कुछ साल दरभंगा (बिहार) में बिताने के बाद वह अपने परिवार के साथ कोलकाता चली गईं। वहां वह 10 साल रहीं और फिर नेपाल के काठमांडू में शिफ्ट हो गए। इसके उनका पूरा परिवार नई दिल्ली आया। सृति ने दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में इंग्लिश (ऑनर्स) कोर्स किया। तीन साल उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और फिर साल 2007 में डिज्नी इंडिया के टीन ड्रामा ‘धूम मचाओ धूम’ में मालिनी शर्मा का किरदार निभाकर एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया।

श्रिती झा

दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भोपाल के सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा किया।

ये भी पढ़ें:नए मिशन पर निकलेंगे अंश और प्रार्थना, मोटी बा और अनुपमा को लगेगा झटका
ये भी पढ़ें:पाखी को दिवाकर का सच बताएगी राही, ईशान सुनाएगी अपना फैसला, अनुपमा को होगी टेंशन

एक्ट्रेस बनने से पहले एंकर थीं दिव्यांका

दिव्यांका ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो, भोपाल में एक एंकर के तौर पर की थी। उन्होंने साल 2003 में पैंटीन जी टीन क्वीन में हिस्सा भी लिया था और मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब भी जीता था। साल 2005 में उन्हें मिस भोपाल का ताज पहनाया गया था। फिर दिव्यांका ने दूरदर्शन की एक टेलीफिल्म से एक्टिंग में कदम रखा था और बाद में 'आकाश वाणी' शो को होस्ट भी किया था।

दिव्यांका त्रिपाठी
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Divyanka Tripathi Sriti Jha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।