सृति झा या दिव्यांका त्रिपाठी, किस टीवी एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?

संक्षेप: सृति झा और दिव्यांका त्रिपाठी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन उनके फैंस को भी नहीं पता है कि दोनों में से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है इसलिए आज हमने इन दोनों के बारे में बताया है।

टीवी इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी सुपरस्टार्स, सृति झा और दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी सादगी और अभिनय से करोड़ों दिलों को जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वालीं ये एक्ट्रेसेस असल जिंदगी में कितनी पढ़ी-लिखी हैं और इनका शुरुआती सफर कैसा था? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं।

सृति झा सृति झा का जन्म 26 फरवरी 1986 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कुछ साल दरभंगा (बिहार) में बिताने के बाद वह अपने परिवार के साथ कोलकाता चली गईं। वहां वह 10 साल रहीं और फिर नेपाल के काठमांडू में शिफ्ट हो गए। इसके उनका पूरा परिवार नई दिल्ली आया। सृति ने दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में इंग्लिश (ऑनर्स) कोर्स किया। तीन साल उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और फिर साल 2007 में डिज्नी इंडिया के टीन ड्रामा ‘धूम मचाओ धूम’ में मालिनी शर्मा का किरदार निभाकर एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया।

दिव्यांका त्रिपाठी दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भोपाल के सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा किया।