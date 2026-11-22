'जान से मार दूंगा!',गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला पर भद्दे कमेंट्स से गुस्साए सोराब बेदी, ट्रोल्स को दी धमकी
Sorab Bedi Slams Trolls: सोराब बेदी ने एक पॉडकास्ट में उन ट्रोल्स को जवाब दिया है जो उनकी गर्लफ्रेंड और उनके रिश्ते को लेकर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। सोराब ने कहा- मैं जान से मार दूंगा।
स्प्लिट्सविला में नजर आए सोराब बेदी हाल ही में अपनी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में आए थे। सोराब डेलनाज दारूवाला को डेट कर रहे हैं। इस वजह से लोग दोनों के रिश्ते को ट्रोल करते रहते हैं। अब उनके रिश्ते को ट्रोल करने वालों पर सोराब ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो ट्रोल्स को वो जान से मार देंगे।
ट्रोल्स पर भड़के सोराब बेदी
नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट में सोराब बेदी ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ किसी के कमेंट्स को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके सामने ऐसे कमेंट्स करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे। सोराब ने कहा, "मैं तो थोड़ा शरीफी वाली लाइन में हूं, कोई लड़का मेरे सामने आ कर बोले एक बार…मैं जान से मार दूंगा।" रिपोर्ट्स की मानें तो डेलनाज सोराब से उम्र में 24 साल बड़ी हैं।
सोराब ने ट्रोलिंग को बताया गलत
सोराब ने कहा कि डेलनाज पर ऐसे कमेंट्स करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वो इकलौते नहीं हैं जिन्हें अपने से बड़ी लड़की से प्यार हुआ हो। सोराब ने ये भी साफ किया कि उन्हें ट्रोल्स से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है।
सोराब को डेलनाज की वजह से मिल रहा है काम?
एक्टर को लेकर सोशल मीडिया पर ये भी दावे किए जाते हैं कि उन्हें मॉडलिंग का काम डेलनाज की वजह से मिले। इस बारे में बात करते हुए सोराब ने कहा, "अगर उन्होंने दिलवाए भी होंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है?" सोराब ने बताया कि वो और डेलनाज 8 साल से दोस्त हैं और डेलनाज ने उन्हें सिर्फ इसलिए काम नहीं दिलवाया क्योंकि वो उन्हें पसंद करती हैं।
प्रेमानंद महाराज का दिया उदाहरण
सोराब से जब पूछा गया कि ट्रोल्स के कमेंट्स से डेलनाज को असर पड़ा? उन्होंने कहा- नहीं, वो काफी मजबूत विचारों वाली हैं। सोराब ने ये भी बताया कि वो ऑनलाइन ट्रोलिंग को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग तो उन्हें भी ट्रोल करते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं।
सोराब ने डेलनाज के साथ खुद अपनी रिलेशनशिप का ऐलान किया था। उन्होंने 16 अक्टूबर को डेलनाज के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों के साथ सोराब ने कैप्शन लिखा था- इज्जत से कमेंट करना, तुम्हारी भाभी हैं। सोराब के इस पोस्ट पर उनके कैप्शन के बावजूद भी लोगों ने दोनों की उम्र को लेकर कुछ घटिया कमेंट्स किए। इस पोस्ट को सोराब ने कुछ ही घंटों में अपने इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया था।
कौन हैं डेलनाज दारूवाला?
डेलनाज दारूवाला फैशन इंडस्ट्री की एक अनुभवी हस्ती हैं, जो बैकस्टेज डायरेक्टर और मॉडल कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। डेलनाज को बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की करीबी मानी जाती हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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