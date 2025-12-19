Hindustan Hindi News
sony tv announces TV Game Show wheel of fortunes will be hosted by akshay kumar know how it is diffe
अब अक्षय कुमार लोगों को करेंगे मालामाल, जानें केबीसी से कैसे अलग है व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम शो

अब अक्षय कुमार लोगों को करेंगे मालामाल, जानें केबीसी से कैसे अलग है व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम शो

संक्षेप:

अक्षय कुमार दुनिया के सबसे पॉप्युलर गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स से टीवी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। यह शो यूएस का नंबर वन एंटरटेनमेंट शो रह चुका है जिसमें लोग मालामाल भी होते हैं। जानें यह केबीसी से कैसे अलग है।

Dec 19, 2025 12:15 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अक्षय कुमार की वाइफ ओटीटी शो होस्ट कर चुकी हैं। अब मिस्टर खिलाड़ी की टीवी पर धमाकेदार एंट्री हो रही है। दुनिया का पॉप्युलर गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्युन इंडिया में भी आ रहा है। अब सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इससे जुड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। अक्षय कुमार इसे होस्ट करेंगे। सोनी टीवी ऑफिशियल ने इसका प्रोमो भी जारी कर दिया है। फैन्स इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। यहां जानें क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स और यह केबीसी से कैसे अलग है।

अक्षय लोगों को करेंगे मालामाल

सोनी चैनल ने शो का टीजर इंस्टाग्राम पर डाला है। अक्षय की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा है, दुनिया का सबसे पॉप्युलर गेम शो, भारत को नमस्ते बोलने वाला है। साथ में लिखा है, ये शो 8 एमी अवॉर्ड्स का विनर है। 40 से ज्यादा देशों में इसके वर्जन्स आ चुके हैं। यूएसए का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो। इसे अक्षय कुमार होस्ट करेंगे। अक्षय कुमार के फैन्स इस घोषणा पर काफी खुश हैं। हालांकि चैनल ने अब तक यह नहीं बताया है कि शो कबसे शुरू होगा।

क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून शो

व्हील ऑफ फॉर्च्यून अमेरिका का बहुत पुराना गेम शो है। यह शो 6 जनवरी 1975 से लगातार दिखाया जा रहा है। इस गेम शो में प्लेयर्स को सवालों के जवाब गेस करने होते हैं। शो में होस्ट एक व्हील घुमाने को बोलता है। व्हील जहां रुकता है उसमें एक कार्ड पर विनिंग अमाउंट लिखा रहता है। एक कैटिगरी बताता है। सवाल इसी कैटिगरी का होता है। स्क्रीन पर सवाल से जुड़ा पजल दिखता है। इसे सॉल्व करना होता है। सही जवाब देने वाला वो प्राइस मनी जीत जाता है।

कैसे है केबीसी से अलग

केबीसी गेम शो जनरल नॉलेज पर बेस्ड है जबकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून शब्दों और फ्रेज से जुड़ा पजल है। इसमें प्राइस मनी लक पर भी डिपेंड करती है। इसमें आपकी शब्दावली और प्रजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Akshay Kumar

