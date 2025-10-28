सोनू निगम ने अजान होने पर रोका अपना शो, लाउडस्पीकर वाला ट्वीट यादकर ट्रोल करने लगे लोग

संक्षेप: सोनू निगम श्रीनगर में परफॉर्म कर रहे थे तभी उनके कॉन्सर्ट के बीच अजान सुनाई पड़ी। वह अजान के लिए रुके तो वहां मौजूद लोग खुश हो गए लेकिन कुछ लोग वायरल वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं।

सोनू निगम का श्रीनगर इवेंट से एक वीडियो चर्चा में है। इसमें वह लाइव कॉन्सर्ट में थे। वह कुछ गाने जा रहे थे तब तक अजान होने लगती है। इस पर सोनू रुक जाते हैं और बोलते हैं कि 2 मिनट बाद शुरू कर लेंगे। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद दर्शक खुश हो जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दिख रह हैं। कुछ लोगों ने सोनू के पुराने ट्वीट का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने अजान से नींद खराब होने की बात कही थी।

लोगों से मांगे 2 मिनट वीडियो में दिख रहा है कि सोनू कॉन्सर्ट में हैं। वह बोलते हैं, अच्छा मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए। अजान हो रही है। अजान हो जाए तो आराम से शुरू करेंगे फिर रुकेंगे नहीं। उनके मुंह से यह बात सुनकर लोग खुश हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शंस दिख रहे हैं।



लोगों को याद आया पुराना कमेंट एक ने लिखा है, 'अब इनकी नींद अजान से नहीं टूट रही है, काम बंद होने पर सभी को अल्लाह/भगवान याद आ ही जाते हैं।' एक और ने लिखा है, ओहो अब नहीं हो रहा डिस्टर्ब। एक ने लिखा है, जैसा देश वैसा भेस। एक ने लिखा है, दुबई ने इतनी जल्दी सिखा दिया। सोनू के सपोर्ट में भी कमेंट है। एक ने लिखा है, कमेंट्स में लोग सही काम करने पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप सब कब बड़े होंगे? पहले उन्हें सुबह अजान से दिक्कत थी बाद में अपनी गलती मान ली। अब वह सम्मान कर रहे हैं तो भी मजाक उड़ाया जा रहा है।