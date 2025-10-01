Snake Spotted in Bigg Boss 19 House Gaurav Khanna Saw it First Mridul Caught in Bottle BB 19: घर में घुस आया सांप, बिग बॉस ने सबको दिया यह निर्देश, तब तक मृदुल तिवारी ने कर दिया खेल, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में सांप निकल आया तो घरवालों में हड़कंप मच गया। बिग बॉस ने घरवालों से गार्डन एरिया में जाने को कहा, लेकिन तब तक मृदुल सपेरा मोड में आ चुके थे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:42 AM
रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' में फिर एक बार सांप दिखने की खबर सामने आई है। लेकिन इस बार गार्डन एरिया में नहीं, बल्कि घर के बेडरूम में। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस ताजा खबर ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि बिग बॉस 19 के बेडरूम एरिया में एक सांप देखा गया। घर में सबसे पहले इसे गौरव खन्ना ने देखा। बिग बॉस ने सभी से फौरन गार्डन एरिया की तरफ चलने के लिए कहा ताकि कंटेस्टेंट सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस बीच मृदुल तिवारी ने खेल कर दिया।

बिग बॉस हाउस में नजर आया सांप

बिग बॉस 19 के सबसे देसी कंटेस्टेंट में से एक मृदुल तिवारी ने तब तक इस सांप को पकड़ लिया। मृदुल ने इसे एक बोतल में बंद कर लिया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि बिग बॉस हाउस में सांप नजर आया हो। इससे पहले भी घर के भीतर सांप देखा जा चुका है और कैमरा पर इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। लेकिन बाद में बिग बॉस की तरफ से सफाई दी गई कि वीडियो फेक है और घर के भीतर सभी खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

कमेंट में क्या बोली शो की ऑडियंस

ताजा घटना पर अभी तक बिग बॉस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर दर्शकों का रिएक्शन काफी दिलचस्प है। कमेंट सेक्शन में एक फॉलोअर ने लिखा- यह बताओ क्लिप कट क्यों किया गया मृदुल वाला। दूसरे ने कहा- एपिसोड में तो नहीं दिखाया। एक शख्स ने कहा- फरहाना से मिलने आ रहा होगा। तो दूसरे से जवाब दिया- मृदुल क्यों फन्ने खां बन रहा है, काट लेता तो सारी हवाबाजी निकल जाती। एक शख्स ने कहा- दबाकर बारिश हुई है दो दिन से, आ गया होगा कहीं से।

इस हफ्ते कुल 6 खिलाड़ी नॉमिनेट

इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने पोस्ट पर किए हैं। हालांकि इस बार यह क्लिप सोशल मीडिया पर नहीं आई है। देखना होगा कि क्या एक-दो दिन में मेकर्स की तरफ से इस घटना की क्लिप सामने लाई जाती है या नहीं। शो की बात करें तो सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो में इस हफ्ते एक-दो नहीं बल्कि कुल 8 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं। लिस्ट में इस हफ्ते अमाल मलिक से लेकर जीशान कादरी तक का नाम है। देखना यह होगा कि दर्शक किस कंटेस्टेंट को इस हफ्ते सेफ जोन में रखते हैं।

Bigg Boss 19

