पलाश से शादी टूटने के बाद कपिल शर्मा के शो में नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना, फैंस ने किया मिस

संक्षेप: द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रोमो रिलीज हुआ है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि इसमें सभी ने स्मृति मंधाना को मिस किया।

कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हाल ही में इंडियन वुमन क्रिकेट टीम आई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम यहां कपिल के साथ सेलिब्रेट करेगी। इस दौरान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजुमदार आईं। हालांकि एक स्टार जो नहीं आई थीं वो थीं स्मृति मंधाना।

पलाश मुच्छल से टूटी शादी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही स्मृति की म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी टूटी है। तो पता नहीं कि इसी वजह से या किसी और वजह से वह शो में नहीं आई हैं। लेकिन सबने उन्हें मिस किया।

हरमनप्रीत और जेमिमा ने किया स्मृति का जिक्र शो का प्रोमो जो सामने आया है उसमें कपिल, हरमनप्रीत के भांगड़ा मोमेंट की बात करते हैं जो उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट करने से पहले किया। हरमनप्रीत ने बताया कि स्मृति के कहने पर उन्होंने डांस किया। तभी जेमिमा बोलती हैं कि हैरी दीदी हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं पर स्मृति ने बोला था कि अगर भांगड़ा नहीं किया तो मैं बात नहीं करूंगी लाइफ भर।

स्मृति का गेम पर फोकस वैसे शादी टूटने के बाद से स्मृति सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर रही हैं। उन्होंने खुद कहा था कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ में।

कपिल का शो फंसा मुश्किल में वहीं शो की बात करें तो बता दें कि हाल ही में शो लीगल ट्रबल में फंसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपीएल इंडिया ने कॉपीराइट का केस फाइल किया जिसमें कपिल ने 3 एपिसोड में बिना परमिशन के गाना यूज किया है।