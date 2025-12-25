Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीSmriti Mandhana Skips Kapil Sharma Show Celebrating Women World Cup Win After Calling Off Wedding With Palash Muchhal
पलाश से शादी टूटने के बाद कपिल शर्मा के शो में नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना, फैंस ने किया मिस

पलाश से शादी टूटने के बाद कपिल शर्मा के शो में नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना, फैंस ने किया मिस

संक्षेप:

द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रोमो रिलीज हुआ है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि इसमें सभी ने स्मृति मंधाना को मिस किया।

Dec 25, 2025 10:36 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हाल ही में इंडियन वुमन क्रिकेट टीम आई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम यहां कपिल के साथ सेलिब्रेट करेगी। इस दौरान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजुमदार आईं। हालांकि एक स्टार जो नहीं आई थीं वो थीं स्मृति मंधाना।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पलाश मुच्छल से टूटी शादी

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही स्मृति की म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी टूटी है। तो पता नहीं कि इसी वजह से या किसी और वजह से वह शो में नहीं आई हैं। लेकिन सबने उन्हें मिस किया।

हरमनप्रीत और जेमिमा ने किया स्मृति का जिक्र

शो का प्रोमो जो सामने आया है उसमें कपिल, हरमनप्रीत के भांगड़ा मोमेंट की बात करते हैं जो उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट करने से पहले किया। हरमनप्रीत ने बताया कि स्मृति के कहने पर उन्होंने डांस किया। तभी जेमिमा बोलती हैं कि हैरी दीदी हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं पर स्मृति ने बोला था कि अगर भांगड़ा नहीं किया तो मैं बात नहीं करूंगी लाइफ भर।

स्मृति का गेम पर फोकस

वैसे शादी टूटने के बाद से स्मृति सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर रही हैं। उन्होंने खुद कहा था कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ में।

कपिल का शो फंसा मुश्किल में

वहीं शो की बात करें तो बता दें कि हाल ही में शो लीगल ट्रबल में फंसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपीएल इंडिया ने कॉपीराइट का केस फाइल किया जिसमें कपिल ने 3 एपिसोड में बिना परमिशन के गाना यूज किया है।

ये भी पढ़ें:स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश ने किया कुछ ऐसा, फैंस का टूटा दिल

कब टेलिकास्ट होगा शो

फिलहाल इस एपिसोड की बात करें तो यह नेटफ्लिक्स पर 27 दिसंबर को स्ट्रीम होगा। प्रोमो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
The Great Indian Kapil Show kapil sharma Smriti Mandhana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।