स्मृति ईरानी ने पार्किंग में की थी जुबिन से शादी, बोलीं- कोई बड़ा रोमांस नहीं बल्कि...

स्मृति ईरानी ने जुबिन ईरानी से शादी की और आज भी दोनों का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग है। अब स्मृति ने बताया कि कैसे उनके और जुबिन के बीच कोई बड़ा रोमांस नहीं हुआ था। 

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:28 PM
स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से सालों बाद टीवी में वापसी की है। शो में उनके तुलसी किरदार को पहले की तरह प्यार मिल रहा है। स्मृति ने बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से साल 2001 में शादी की। दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट किया है। अब स्मृति ने बताया कि शादी से पहले दोनों की क्या बात हुई थी और कैसे उन्होंने पार्किंग में शादी की थी।

क्या की थी शादी से पहले बात

मैशेबल इंडिया से बात करते हुए स्मृति ने कहा, जुबिन ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं सालों से जानती हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे काम करना है। उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे काम से। तो मैंने उन्हें देखा और कहा कि ओह तो तुम अब मुझे परमिशन दोगे? उन्होंने कहा अरे यार सिर्फ काम करो और जो करना है करो।

पार्किंग में की शादी

स्मृति ने आगे कहा कि जुबिन ने पहले ही क्लीयर कर दिया था कि उनकी प्रार्थमिकता उनकी बेटी है जो पहले शादी से हैं। मैंने कहा ओके। मुझे काम करना है। उन्होंने कहा ओके। हमने फिर मेरी मां की बिल्डिंग के पार्किंग में शादी की। वो भी काफी अजीब था क्योंकि मैं तब भी काम कर रही थी। उन्होंने कहा क्या तुम शादी पर आ पाओगी? मैंने कहा ओके ओके।

ऐसे किया था सेलिब्रेशन

स्मृति ने फिर बताया कि दोनों ने कुछ सेविंग्स कर रखी थी और इसलिए अगले दिन दोनों ने ताज होटल में लंच किया। अगले दिन फिर दोनों ने साथ में काम किया। जुबिन को सिडनी के लिए निकलना था, वहीं उन्हें स्मृति ने शूट करना था। स्मृति ने कहा कि दोनों के बीच कोई बड़ा रोमांस नहीं हुआ। जब आपकी कोई फेयरी टेल स्टूपिड आइडिया नहीं होता तो ऐसे रिश्ता लंबा चलता है।

बता दें कि स्मृति और जुबिन की बेटी जोइश और बेटा जोहर हैं। स्मृति कई बार सोशल मीडिया पर परिवार के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं।

