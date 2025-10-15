क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अनुपमा से कम्पैरिजन पर स्मृति ईरानी बोलीं- अगर आप में...

संक्षेप: स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का काफी समय से रुपाली गांगुली के शो अनुपमा से कम्पैरिजन किया जा रहा है। अब इस कम्पैरिजन पर स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी है।

स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से जबरदस्त कमबैक किया। शुरुआत में शो टीआरपी लिस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, जिससे इसकी तुलना अनुपमा शो से की जाने लगी। अनुपमा टीवी का सुपरहिट शो में है और अक्सर टीआरपी चार्ट में टॉप पर आता है। इसे रूपाली गांगुली लीड करती हैं।

क्योंकि की लीगेसी को कोई नहीं दोहरा सकता इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने दोनों शो के बीच चल रही तुलना पर बात की। उन्होंने बताया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि शानदार लिगेसी है, जिसे कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है।

पुराने सीजन को किया याद टीआरपी के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे साल 2000 में शो को 30 रेटिंग मिली थी। उन्होंने कहा, 'अगर कोई टीआरपी में 30 नंबर लाता है तो आप हमारे कॉम्प्टिशन हो सकते हैं। सही है न?'

काबिलियत है तो फिर… उन्होंने आगे कहा, ‘अगर आपमें 25 सालों तक याद किए जाने की काबिलियत है तो फिर हम कॉम्प्टिशन पर बात करेंगे। अगर आप तीन बार सांसद रहे, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 25 सालों से बीजेपी के मेंबर हैं। यदि आप कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, तो आपको सो-कॉल्ड कॉम्पिटिटिव दायरे में सबके साथ फेयर रहना होगा।’