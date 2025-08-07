स्मृति ईरानी ने TRP की लिस्ट में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 3’ के टॉप करने पर कहा- मुझे लगा कि…

KSBKBT 2: स्मृति ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़कर ये बात साबित कर दी है कि टेलीविजन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।

टीवी की जगमगाइ दुनिया में एक बार फिर से ’क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का तड़का लग गया है। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के खत्म होने के 25 साल बाद ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ शुरू हुआ और इसने आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीआरपी की लिस्ट के सामने आने के बाद स्मृति ईरानी ने लोगों से मिल रहे प्यार पर रिएक्ट किया है।

स्मृति ईरानी ने क्या कहा? टीवी जगत की पहली ‘OG बहू’ यानी स्मृति ईरानी ने टेली टॉक को दिए इंटरव्यू में कहा, "25 साल बाद कोई शो रिपीट नहीं हुआ। मुझे लगा कि ओटीटी अलग है, टीवी का जमाना वापस आ गया है।" उन्होंने आगे कहा, “आज तक कोई भी शो 25 साल बाद रिपीट नहीं हुआ है, सबसे पहले तो वो रिकॉर्ड बन गया है। दूसरी बात, हमने अलग-अलग माध्यमों से टेलीविजन का सफर तय किया है और इसके लिए हमें दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग ओटीटी पर भी शो को इतना प्यार देंगे, लेकिन दे रहे हैं; ये बहुत बढ़िया है।”

रिकॉर्ड - पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शो 25 साल के अंतराल के बाद दोबारा आ रहा हो।

- एकता कपूर के शो को सिर्फ चार दिनों में ही 31.1 मिलियन लोगों ने देख लिया है।

- शो के पहले एपिसोड को 2.5 टीआरपी म‍िली है। वहीं एक हफ्ते की टीआरपी रेटिंग 2.3 है।

- पिछले पांच सालों में ये इकलौता ऐसा शो है जिसने लॉन्च के साथ ही इतनी तगड़ी टीआरपी अपने नाम की है।