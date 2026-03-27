स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 हो रहा है बंद? मेकर्स ने बताया पूरा सच
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की जब शुरुआत हुई तो दर्शक काफी खुश हुए। कई सालों बाद स्मृति ने टीवी शो पर कमबैक किया। लेकिन कुछ दिनों से शो के बंद होने की खबर आ रही थी।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर कुछ दिनों से खबर आ रही है कि शो बंद होने वाला है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि शो को क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन ये सब खबरें गलत हैं। स्टार प्लस ने एक स्टेटमेंट जारी कर अब पूरा सच बताया है। इसके अलावा शो की लीड एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का भी इन खबरों पर रिएक्शन आ गया है।
मेकर्स ने क्या कहा इन अफवाहों पर
मेकर्स ने दरअसल, शो के बंद होने की खबर के वायरल होने के बाद स्पेशयली स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने दर्शकों को क्लीयर किया, ‘हमने नोटिस किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 बंद होने वाला है और इसे क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन हम क्लीयर करना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट्स फालतू की हैं। हम ना तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को बंद कर रहे हैं और ना अभी तक शो की एंड डेट कोई आई है।’
रोज उसी समय पर आएगा शो
इस स्टेटमेंट को शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी रोज रात को 10.30 बजे सिर्फ स्टार प्लस में और कभी भी जियो हॉटस्टार पर।
क्या नए नाम के साथ आएगा शो
बता दें कि हाल ही में ऐसी अफवाह थी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बंद होने वाला है। वहीं ऐसी भी खबर थी कि नया शो प्लान किया जा रहा है क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं टाइटल के साथ। इसमें अंगद और वृंदा की लाइफ पर फोकस किया जाएगा। हालांकि ये खबर भी अब गलत साबित हुई है क्योंकि शो की लीड स्मृति ईरानी ही रहेंगी।
स्मृति ईरानी ने क्या कहा
वहीं स्मृति ईरानी ने भी अफवाहों पर रिएक्ट किया और लिखा,पीआर कंटेंट को अथॉरिटीज से चेक किया जाना चाहिए। मैं किसी और के नहीं लेकिन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से असोसिएटेड हूं। आप हमेशा चेक करो फैक्ट्स ताकि व्यूवर्स को गलत जानकारी ना मिले।
शो के लेटेस्ट ट्रैक
शो के फिलहाल के ट्रैक की बात करें तो तुलसी अब शांति निकेतन वापस आ गई है। इसके अलावा शो में कमालिका गुहा, केतकी दवे, हितेल तेजवानी, गौरी प्रधान, सुमित सचदेव और ऋतु चौधरी, जितेन लालवाणी, शक्ति आनंद, प्राची कोहली, संदीप बासवना भी वापस आ गए हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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