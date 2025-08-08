टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बनने पर स्मृति ईरानी बोलीं- मेरे पास दूसरों को स्टार बनाने...

स्मृति ईरानी ने भले ही सालों के ब्रेक के बाद टीवी पर वापसी की है, लेकिन आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया है। वह टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं और उन्होंने कई एक्टर्स को पछाड़ दिया है।

स्मृति ईरानी ने लंबे समय के बाद टीवी पर कमबैक किया है। वह सालों बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी बनकर वापस आई हैं और फैंस उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। शो की टीआरपी भी काफी अच्छी आई है। वहीं ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि स्मृति अब सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। उन्होंने अनुपमा की रुपाली गांगुली को पछाड़ दिया है। अब इस पर स्मृति ने अपनी बात रखी है।

क्या बोलीं स्मृति न्यूज 18 से बात करते हुए स्मृति ने अपने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से तुलसी बनने तक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'हां, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रही हूं। हमें देखने वाले सभी लोग यह नहीं जानते कि हमें बतौर कर्मचारी अपने कॉन्ट्रौक्ट्स को लेकर मोल-भाव करना पड़ता है। मैं यूनियन का पार्ट हूं तो पहली चीज जो मैं करती हूं कि अपना यूनियन नंबर रजिस्टर करती हूं। हम एक लंबे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। मैंने लड़कों और लड़कियों को पछाड़ दिया है और जो भी मैं कमा रही हूं वो काफी हार्ड वर्क से हो रहा है।'

स्टार बनाने की क्षमता है स्मृति ने यह भी कहा कि लीड एक्टर का रोल इंडिजुअल सक्सेस से अलग है। वह बोलीं, ‘आइडिया यह है, क्या आप सच में स्टार हैं या आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है आपके आस-पास के लोगों को स्टार बनाने की? मुझे लगता है कि वास्तव में मेरे पास उन लोगों को स्टार बनाने की क्षमता है जो मेरे साथ हैं। अगर तुलसी है तो अमर उपाध्याय ने अपना खुद का मार्केट बना लिया है।’