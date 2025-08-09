Smriti Irani Claims Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Has Created History for this Reason 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास! स्मृति ईरानी ने शो की TRP को लेकर दिया जवाब, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीSmriti Irani Claims Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Has Created History for this Reason

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास! स्मृति ईरानी ने शो की TRP को लेकर दिया जवाब

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी ने उनके सीरियल की वापसी और टीआरपी के मामले में इस पर बन रहे दबाव को लेकर जवाब दिया और कहा कि उनके मुताबिक इस शो ने इतिहास रच दिया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास! स्मृति ईरानी ने शो की TRP को लेकर दिया जवाब

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: एक्ट्रेस-राजनेता स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने जब टीवी पर वापसी की तो फैंस सुपर एक्साइटेड थे। उसी पुरानी स्टार कास्ट और बाकी टीम के साथ लौटे इस सीरियल के नए सीजन को टीवी पर प्रसारित होते एक हफ्ता पूरा हो गया है। शो की लीड एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने कहा कि शो ने इतिहास रच दिया है। टीआरपी की बात करें तो सीरियल को 2.3 रेटिंग मिली है। शो का पहला एपिसोड 2.5 रेटिंग पाने में कामयाब रहा। सीरियल के सीजन-2 का एक हफ्ता पूरा होने के बाद स्मृति ईरानी ने इस बारे में अपना रिएक्शन दिया है।

स्मृति ने बताईं उस दौर की अपनी चुनौतियां

स्मृति ईरानी ने फिल्मीबीट के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि हमने एक बेंचमार्क सेट किया है। तो अब हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से मुकाबला करना है। लेकिन मैं समझती हूं कि जब 25 साल पहले हमने यह शो शुरू किया था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था, टुकड़ों में बंटी हुई ऑडियंस नहीं थी, कोई पीआर नहीं था, हम होर्डिंग्स नहीं लगाते थे, कोई इंस्टाग्राम नहीं था जो दर्शकों को बता सके कि आगे क्या आने वाला है या फिर स्टार कास्ट में कौन-कौन है।"

स्मृति ईरानी बोलीं- हमने इतिहास रच दिया

स्मृति ईरानी ने कहा, "तब किसी के कोई फॉलोअर्स नहीं थे। तो उस वक्त इतना कमाल का प्रोडक्ट देना जब आपके हाथ बंधे हुए हों, यह ऐतिहासिक काम था।" आज के बारे में बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, "आज भी हमने इतिहास रचा है क्योंकि कोई ऐसा सीरियल नहीं है जिसने 25 साल बाद वापसी की हो, और उसी पुरानी कास्ट और प्रोडक्शन हाउस के साथ, उसी नेटवर्क पर इतना कामयाब रहा हो। तो मुझे लगता है कि हम इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। हम किसी भी तरह के आंकड़ों या कमाई से जुड़े दबाव से मुक्त हैं क्योंकि हमने अपना दमखदम साबित किया है।"

'अनुपमा' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'तुलसी'

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का सोशल मीडिया पर काफी बज बना था और एकता कपूर प्रोडक्शन के इस सीरियल के बारे में माना जा रहा था कि यह रुपाली गांगुली के सीरियल 'अनुपमा' को TRP लिस्ट में धूल चटा देगा, हालांकि पहले हफ्ते में ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया है। लेकिन अब देखना यह है कि गुजरते वक्त के साथ क्या यह सीरियल टीआरपी लिस्ट में टॉप पर पहुंच पाएगा या नहीं। स्मृति ईरानी ने इस सीरियल के जरिए लंबे वक्त बाद तुलसी के किरदार में पर्दे पर वापसी की है। स्मृति बीते काफी वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।