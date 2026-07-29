राजा चौधरी ने बेटी पलक और इब्राहिम अली खान के रिश्ते पर दिया बड़ा बयान, कहा- 'अगर वह मेरी जिंदगी का हिस्सा होती तो...'

राजा ने बताया कि अब बेटी पलक के साथ उनके कोई रिश्ते नहीं हैं। पिछले 18 सालों में उन्होंने उससे सिर्फ दो-तीन बार ही बात की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में राजा से पलक और इब्राहिम को लेकर सवाल किया गया।

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। श्वेता प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं। ऐसे में एक बार फिर से श्वेता अपने एक्स हसबैंड राजा चौधरी के बयानों के चलते चर्चा में हैं। राजा चौधरी ने अपनी एक्स-वाइफ श्वेता तिवारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक बार फिर तीखी बातें कही हैं। एक्टर ने दावा किया कि शादी के दौरान उनके साथ "बिना पैसे के काम करने वाले घरेलू नौकर" जैसा बर्ताव किया जाता था। राजा ने बताया कि अब बेटी पलक के साथ उनके कोई रिश्ते नहीं हैं। पिछले 18 सालों में उन्होंने उससे सिर्फ दो-तीन बार ही बात की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में राजा से पलक और इब्राहिम अली खान को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्टर का क्या रिएक्शन रहा आइए जानते हैं?

मैं सिर्फ खुद को पलक का 'बायोलॉजिकल फादर' मानता हूं दरअसल, राजा चौधरी ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में राजा ने श्वेता तिवारी और बेटी पलक तिवारी संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। इंटरव्यू में पलक और इब्राहिम अली खान के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया है। बता दें कि लंबे समय से पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान की डेटिंग खबरें चली आ रही हैं। पलक और इब्राहिम को अक्सर एक साथ देखा जाता है। इंटरव्यू में राजा से जब उनकी बेटी पलक तिवारी इब्राहिम अली खान के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो राजा ने कहा ये सवाल आप उसकी मां से पूछिए। हालांकि, बाद में राजा ने श्वेता और राजा की बेटी पलक,सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान संग रिलेशनशिप को रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पालक से जुड़ी चीजों को देखना बंद कर दिया है।उन्होंने कहा कि सालों तक बेटी से रिश्ता सुधारने की कोशिश की लेकिन अब वह खुद को सिर्फ एक 'बायोलॉजिकल फादर' मानते हैं।

वह कमाती थीं और मैं बाकी सब कुछ मैनेज करता था इंटरव्यू में राजा ने बताया कि शादी के शुरुआती सालों में उनकी और श्वेता तिवारी की जिम्मेदारियां साफ तौर पर बंटी हुई थीं। उनके मुताबिक, श्वेता घर की मुख्य कमाने वाली थीं, जबकि बाकी सारी चीज़ें वे संभालते थे। राजा ने कहा, 'वह कमाती थीं और मैं बाकी सब कुछ मैनेज करता था। और वह बहुत अच्छा कमाती थीं। मैं तो बस एक मैनेजर था और मैनेजर की परवाह कौन करता है?'

श्वेता की मां के कारण टूट रिश्ता अपने और श्वेता के रिश्ते के टूटने के बारे में बात करते हुए, राजा ने माना कि उस समय वे इतने समझदार नहीं थे कि हालात को संभाल पाते। उन्होंने उनके बीच दरार पैदा करने के लिए श्वेता की मां को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 'उनकी मां उनसे कहती थीं, 'तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुमने सब कुछ खुद बनाया है।' उन्हें लगता था कि मैं उनके पैसे कार और दूसरी महंगी चीजें खरीदने में बर्बाद कर रहा हूं।' बाद में एक्टर ने माना कि उन्होंने श्वेता से बड़े खर्चों के बारे में छिपाया था और कहा कि ऐसा करना सही नहीं था।

मैं बिना पैसे का ड्राइवर था राजा चौधरी ने आगे कहा, 'मैं बिना पैसे के घर का काम करने वाला और बिना पैसे का ड्राइवर था। हम बस लड़ते रहते थे और एक-दूसरे को समझ नहीं पाते थे। मैं अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रहा था और वह अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी की भी बात सही साबित नहीं हो पाई। यह बस एक टूटा हुआ परिवार था।'

शराब की लत में बुरी तरह फंस गए थे राजा ने माना कि अलग होने का उन पर बुरा असर पड़ा। वे शराब की लत में बुरी तरह फंस गए थे और ठीक होने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर में भी रहना पड़ा। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ शराब की लत नहीं थी। यह एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन था; ये सब मेरी भावनाएं थीं। मेरा किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं अपनी बेटी से मिल भी नहीं पा रहा था। मैं यह सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरी बेटी अब मेरे साथ नहीं है। मेरा उसके साथ बहुत गहरा जुड़ाव था।'

पिछले 18 सालों में उन्होंने उससे सिर्फ 2-3 बार ही बात की राजा ने अपनी बेटी पलक के बारे में बात करते हुए कहा कि जब तक वह आठ साल की नहीं हुई, तब तक उन्होंने हर दिन उसकी देखभाल की। हालांकि, पिछले 18 सालों में उन्होंने उससे सिर्फ 2-3 बार ही बात की है। जब उनसे पलक के करियर और सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा गया, तो राजा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उससे जुड़ी हर चीज को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने बहुत मिन्नतें कर ली हैं। मैंने खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश की है और बताया है कि मैं उसे कितना याद करता हूं। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता।'