शिल्पा शिंदे के कॉपी वाले स्टेटमेंट पर आया शुभांगी अत्रे का जवाब, बोलीं- किरदार हमेशा…
शिल्पा शिंदे कई बार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद में फंस जाती हैं। अब हाल ही में उन्होंने कहा कि शुभांगी अत्रे ने उन्हें कॉपी किया भाभी जी घर पर हैं में, जिस पर अब शुभांगी का जवाब आया है।
भाभी जी घर पर हैं नए टिव्स्ट के साथ आ रहा है और अब शिल्पा शिंदे बतौर अंगूरी भाभी वापस आ रही हैं। बता दें कि शिल्पा ने शुभांगी अत्रे को कॉपी कहा था कि उन्होंने उनके किरदार की कॉपी की बस। इस पर कई ने शिल्पा को ट्रोल किया था, लेकिन अब शुभांगी अत्रे का इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि किरदार, कलाकार से बड़ा होता है।
शुभांगी का जवाब
शुभांगी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'जाहिर सी बात है कॉमेडी काफी मुश्किल है और उसी किरदार को निभाना जो 10 साल से चल रहा है वो और भी मुश्किल है। एक किरदार को लेकर हमेशा एक डिमांड होती है। तो हां एक लाइन में मैं कहूंगी कि किरदार कलाकार से बड़ा होता है। अगर कोई इस बात को समझता है तो वे जानते हैं कि हर किरदार का एक फ्रेमवर्क होता है। टीवी में हमने कई रिप्लेसमेंट्स देखे हैं। मैंने अपने करियर में कई किरदार निभाए हैं और 10 साल से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है अंगूरी भाभी निभाने के तौर पर मैंने वो सच्चाई और डेडिकेशन से पूरी की है।'
शो की टीम को क्या बोलीं
शुभांगी से फिर पूछा गया कि क्या शो की टीम में से किसी ने उनसे इस कॉन्ट्रोवर्सी पर कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा, ‘नहीं किसी ने मुझे नहीं कॉल किया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उन सभी को भाभी जी 2.0 के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूं। जितने भी समय मैं शो का हिस्सा रही, तब वो मेरे परिवार की तरह ही थे।’
शुभांगी ने आगे कहा, ‘मैं दर्शकों को थैंक्यू कहूंगी और कलीग्स को भी जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भेजे। मैं खूब मेहनत करती रहूंगी और अपनी ऑडियंस को आखिरी सांस तक एंटरटेन करती रहूंगी।’
अंगूरी भाभी किरदार को पीछा छोड़ नई राह पर
बता दें कि इससे पहले अंगूरी भाभी की इमेज को ब्रेक करने पर शुभांगी ने कहा था, ‘मुझे लगता है सोशल मीडिया ने इस पर काफी मदद की है। पहले लोग सिर्फ हमें टीवी पर देखते थे और हमारी रियल पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सोशल मीडिया ने उन्हें जानने का मौका दिया कि रियल शुभांगी क्या है। मैं आशा करती हूं कि दर्शक मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे हर किरदार में मुझे पसंद करेंगे क्योंकि अब जो नया फेज आ रहा है उसमें मैं खुद को बतौर एक्टर दोबारा डिस्कवर करूंगी।’
