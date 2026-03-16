शोएब इब्राहिम की बहन को हाईवे पर इफ्तार करना पड़ा भारी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की पुलिस एक्शन की मांग
सबा का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करती हैं। इन व्लॉग्स में सबा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती है और अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं। लेकिन हाल ही में सबा इब्राहिम ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं।
टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम उन स्टार्स में से हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। बीते दिनों शोएब अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ को लेकर काफी खबरों में रहे। शोएब और दीपिका की तरह ही उनकी बहन सबा इब्राहिम भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। सबा का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करती हैं। इन व्लॉग्स में सबा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती है और अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं। लेकिन हाल ही में सबा इब्राहिम ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। यही नहीं, उनकी हरकत को देखकर यूजर्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने न सिर्फ सबा को जमकर लताड़ भी लगाई, बल्कि कानून के उल्लंघन का पाठ पढ़ाया, साथ ही यूपी पुलिस से एक्शन की भी मांग की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
सड़क किनारे बैठकर किया इफ्तार
दरअसल, शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपना नया व्लॉग शेयर किया। अपने हालिया व्लॉग में, सबा ने ईद मनाने के लिए मुंबई से अपने पति के होमटाउन मौदहा तक की अपनी यात्रा को दिखाया। इस व्लॉग में सबा अपने पति खालिद नियाज और उनका परिवार दिल्ली से मौदहा लौटते हुए हाईवे पर इफ्तार करता दिखाई दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफर के दौरान, सबा और उनके पति, खालिद नियाज उर्फ सनी ने, सूरज डूबने के समय हाईवे पर अपनी कार रोक दी, क्योंकि रमजान के दौरान उनके रोजा खोलने का समय हो गया था। इसके बाद, इस जोड़े और उनके परिवार के सदस्यों ने सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाया और वहीं बैठकर इफ्तार करते हुए दिखे।
हाईवे पर तेजी से गाड़ियां जा रही थी
वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वे सड़क के पास बैठे थे, तब हाईवे पर कई गाड़ियां तेजी से उनके पास से गुजर रही थीं। इन दृश्यों ने देखने वालों का ध्यान खींचा, और उनमें से कई लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसको लेकर की आलोचना करते हुए कहा कि इस कपल के साथ एक छोटा बच्चा भी था और एक व्यस्त हाईवे के किनारे बैठना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इस हरकत से दूसरे वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
लोगों ने लगाई लताड़
कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इस व्यस्त सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती, तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार होता? कुछ अन्य लोगों ने व्लॉगर पर सुरक्षा नियमों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'सेक्शन 8-बी (नेशनल हाईवे एक्ट, 1956) अगर आपका कोई कदम हाईवे से गुजरने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है तो आपको गंभीर दंड और पांच साल से ज्यादा की कैद की सजा मिल सकती है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सबा मैडम आपको पता भी है कि हाईवे पर रुकना, पार्किंग करना और अपना वाहन छोड़ना अवैध है और भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।' एक यूजर ने X पर लिखा, 'यह खतरनाक है और गलत भी। उन्हें यह कार के अंदर करना चाहिए था या किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाना चाहिए था। यह सिर्फ ज्यादा व्यूज पाने के लिए किया गया एक स्टंट है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'क्या वे कार में बैठकर नहीं खा सकते थे? उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है... अगर उन्हें अपना रोजा तोड़ना ही था... तो कार में ही रोजा खोल लेना चाहिए था... वह ज्यादा साफ-सुथरा और सुरक्षित होता।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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