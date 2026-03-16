शोएब इब्राहिम की बहन को हाईवे पर इफ्तार करना पड़ा भारी, वीडियो देख भड़के लोगों ने की पुलिस एक्शन की मांग

सबा का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करती हैं। इन व्लॉग्स में सबा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती है और अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं। लेकिन हाल ही में सबा इब्राहिम ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं।

टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम उन स्टार्स में से हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। बीते दिनों शोएब अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ को लेकर काफी खबरों में रहे। शोएब और दीपिका की तरह ही उनकी बहन सबा इब्राहिम भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। सबा का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करती हैं। इन व्लॉग्स में सबा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाती है और अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं। लेकिन हाल ही में सबा इब्राहिम ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। यही नहीं, उनकी हरकत को देखकर यूजर्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने न सिर्फ सबा को जमकर लताड़ भी लगाई, बल्कि कानून के उल्लंघन का पाठ पढ़ाया, साथ ही यूपी पुलिस से एक्शन की भी मांग की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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सड़क किनारे बैठकर किया इफ्तार दरअसल, शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपना नया व्लॉग शेयर किया। अपने हालिया व्लॉग में, सबा ने ईद मनाने के लिए मुंबई से अपने पति के होमटाउन मौदहा तक की अपनी यात्रा को दिखाया। इस व्लॉग में सबा अपने पति खालिद नियाज और उनका परिवार दिल्ली से मौदहा लौटते हुए हाईवे पर इफ्तार करता दिखाई दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफर के दौरान, सबा और उनके पति, खालिद नियाज उर्फ सनी ने, सूरज डूबने के समय हाईवे पर अपनी कार रोक दी, क्योंकि रमजान के दौरान उनके रोजा खोलने का समय हो गया था। इसके बाद, इस जोड़े और उनके परिवार के सदस्यों ने सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाया और वहीं बैठकर इफ्तार करते हुए दिखे।

हाईवे पर तेजी से गाड़ियां जा रही थी वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वे सड़क के पास बैठे थे, तब हाईवे पर कई गाड़ियां तेजी से उनके पास से गुजर रही थीं। इन दृश्यों ने देखने वालों का ध्यान खींचा, और उनमें से कई लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसको लेकर की आलोचना करते हुए कहा कि इस कपल के साथ एक छोटा बच्चा भी था और एक व्यस्त हाईवे के किनारे बैठना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इस हरकत से दूसरे वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।