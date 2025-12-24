अंगूरी भाभी बनकर लौटीं शिल्पा शिंदे बोलीं- जो मैंने फेस किया वो...
Shilpa Shinde Comeback: शिल्पा शिंदे ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं आपको मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिल रहा है वो उनकी कड़ी मेहनत है।
टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे लंबे वक्त बाद अपने आइकॉनिक किरदार अंगूरी भाभी के रूप में वापसी की है। भाभी जी घर पर हैं में शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी का किरदार निभाती थी। इसके बाद शिल्पा शिंदे की जगह शुभांगी अत्रे ने ली थी। अब शुभांगी अत्रे की जगह एक बार फिर शिल्पा शिंदे नजर आएंगी। अब शिल्पा शिंदे ने टीवी इंडस्ट्री की ऑफलाइन सच्चाई के बारे में बात की। साथ ही, उन्होंने हार्ड वर्क को लेकर भी बात की।
शिल्पा बोलीं- हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है
बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में शिल्पा शिंदे ने कहा, “हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने मेहनत की है तो आप को मिलेगा, ये मेरा हार्ड वर्क है।”
शिल्पा बोलीं- अगर आप ने कड़ी मेहनत की है तो आपको मिलेगा
उन्होंने आगे कहा, “जो मैंने फेस किया है, वो मुझे पता है और वो बदलेगा भी नहीं कभी, हमें अपनी जगह बनानी पड़ी है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप ने कड़ी मेहनत की है तो आपको मिलेगा, ये मेरा हार्ड वर्क है। आज कल मैं देखती हूं आर्टिस्ट भी बहुत परेशान करते हैं, पहले जब न्यूकमर्स होते हैं तो सब चीजें मान लेते हैं और जैसे ही थोड़े फेमस हो जाते हैं वो अपने रंग दिखाने लगते हैं, तो वो गलत है।”
शिल्पा ने बताया प्रोड्यूसर के ऊपर होता है चैनल का प्रेशर
शिल्पा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “प्रोड्यूसर्स के ऊपर चैनल होता है, तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है प्रोड्यूसर के ऊपर। और आर्टिस्ट के ऊपर प्रोड्यूसर का प्रेशर होता है, और फिर उसके बाद अगर वो आर्टिस्ट फेल हो जाए तो हर चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम चार ही लोग हैं, लेकिन फिर भी एक के लिए रुकना पड़े तो वो सभी को रुकना पड़ता है...इनमें से अगर एक भी जन अगर नाटक करे तो सारी टीम खराब हो जाएगी, सारा शो खराब हो जाएगा। प्रोड्यूसर के भी प्वाइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि आप गलत करते हो, और फिर वही होता है कि सूखे के साथ गीला भी फंसता है, कि हर एक को एक ही तरीके से देखा जाता है।”
