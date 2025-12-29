भाभी जी घर पर हैं में वापसी करना शिल्पा शिंदे के लिए नहीं आसान, बोलीं- किराये पर...

संक्षेप: भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की वापसी से फैंस काफी खुश हैं। एक बार फिर वह अंगूरी भाभी का किरदार निभाएंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके साथ उन्हें काफी चैलेंज का भी सामना करना पड़ा है।

शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं 2.0 के साथ वापसी की है। शिल्पा काफी समय से मुंबई से दूर एक अलग ग्लैमरस से दूर लाइफ एंजॉय कर रही थीं। लेकिन अब वह वापस आ गई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे यहां उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। इतना ही नहीं उन्हें मुंबई में रेंट या होटल में रहना पड़ रहा है।

क्यों मुश्किल हुआ वापस आना शिल्पा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि शहर की लाइफ में दोबारा एडजस्ट करना कैसे रहा। शिल्पा ने कहा, 'हां मुश्किल हुआ। मेरे लिए जो वापस काम करने का फैसला था वो सब अचानक हुआ। मैंने शो को बिना सोचे हां कहा। जब असिफ जी ने मुझे कॉल किया और कहा कि चलो साथ काम करते हैं सब तुम्हें मिस करते हैं। मैं तुरंत मान गई। दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। हालांकि उस पॉइंट पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ चीजों को मैनेज करना होगा क्योंकि मैं इस दुनिया से दूर हो गई थी। मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। मैं इस फेज को काफी मिस कर रही थी पर आप 2 नाव में संवार नहीं हो सकते। काफी जरूरी होता है सही बैलेंस करवाना। तो फिलहाल मैंने उस पार्ट को होल्ड पर किया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है मैं उसे कन्टीन्यू करूं।'

मुंबई से मूव ऑन कर चुकी थी उन्होंने आगे बताया कि कैसे वह कर्जत में इस लाइफ को मिस कर रही थीं। शिल्पा ने कहा, ‘हां मैंने बहुत मिस क्या क्योंकि वहां काफी शांति थी। उसके कम्पैरिजन में शहर की लाइफ काफी शोर से भरी है, हर जगह लोग हैं। वापस आकर कुछ दिन मुझे सफोकेशन हुई। मुझे काफी अजीब लगता जबकि मेरा तो जन्म भी मुंबई में हुआ था। लेकिन मैं इस शहर से पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी थी। मेरी अब यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है और रेंट पर या होटल पर रह रही हूं। मैं कर्जत में पूरी तरह से सेटल थी।’