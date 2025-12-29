Hindustan Hindi News
भाभी जी घर पर हैं में वापसी करना शिल्पा शिंदे के लिए नहीं आसान, बोलीं- किराये पर...

संक्षेप:

भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की वापसी से फैंस काफी खुश हैं। एक बार फिर वह अंगूरी भाभी का किरदार निभाएंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके साथ उन्हें काफी चैलेंज का भी सामना करना पड़ा है।

Dec 29, 2025 09:51 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं 2.0 के साथ वापसी की है। शिल्पा काफी समय से मुंबई से दूर एक अलग ग्लैमरस से दूर लाइफ एंजॉय कर रही थीं। लेकिन अब वह वापस आ गई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे यहां उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। इतना ही नहीं उन्हें मुंबई में रेंट या होटल में रहना पड़ रहा है।

क्यों मुश्किल हुआ वापस आना

शिल्पा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि शहर की लाइफ में दोबारा एडजस्ट करना कैसे रहा। शिल्पा ने कहा, 'हां मुश्किल हुआ। मेरे लिए जो वापस काम करने का फैसला था वो सब अचानक हुआ। मैंने शो को बिना सोचे हां कहा। जब असिफ जी ने मुझे कॉल किया और कहा कि चलो साथ काम करते हैं सब तुम्हें मिस करते हैं। मैं तुरंत मान गई। दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। हालांकि उस पॉइंट पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ चीजों को मैनेज करना होगा क्योंकि मैं इस दुनिया से दूर हो गई थी। मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। मैं इस फेज को काफी मिस कर रही थी पर आप 2 नाव में संवार नहीं हो सकते। काफी जरूरी होता है सही बैलेंस करवाना। तो फिलहाल मैंने उस पार्ट को होल्ड पर किया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है मैं उसे कन्टीन्यू करूं।'

मुंबई से मूव ऑन कर चुकी थी

उन्होंने आगे बताया कि कैसे वह कर्जत में इस लाइफ को मिस कर रही थीं। शिल्पा ने कहा, ‘हां मैंने बहुत मिस क्या क्योंकि वहां काफी शांति थी। उसके कम्पैरिजन में शहर की लाइफ काफी शोर से भरी है, हर जगह लोग हैं। वापस आकर कुछ दिन मुझे सफोकेशन हुई। मुझे काफी अजीब लगता जबकि मेरा तो जन्म भी मुंबई में हुआ था। लेकिन मैं इस शहर से पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी थी। मेरी अब यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है और रेंट पर या होटल पर रह रही हूं। मैं कर्जत में पूरी तरह से सेटल थी।’

शिल्पा ने यह भी माना कि भले ही काफी चैलेंज का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन वह काम को एंजॉय कर रही हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
