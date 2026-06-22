शिल्पा शिंदे ने कहा, मुझे लड़कियों को स्मोक करते देखना पसंद नहीं है

शिल्पा शिंदे ने कहा, मुझे लड़कियों को स्मोक करते देखना पसंद नहीं है
शिल्पा शिंदे ने कहा कि फेमिनिज्म का मतलब छोटे कपड़े पहनना, स्मोकिंग करना और शराब पीना नहीं होता है। उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से फेमिनिज्म क्या होता है।
एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने फेमिनिज्म का मतलब समझाया है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी सोच थोड़ी रूढ़िवादी है। उनका मानना है कि असली एम्पावरमेंट वो होता है जिसमें एक महिला के पास आत्मविश्वास हो, वो अपने मूल्यों को समझे और आत्म जागरूकता हो। उन्होंने कहा कि बोल्डनेस के नाम पर स्मोकिंग करने या छोटे कपड़े पहनने से महिला एम्पावर नहीं होती।
बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है - शिल्पा
शिल्पा शिंदे ने साफ किया कि वह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या छोटे कपड़े पहनने को बोल्डनेस या एम्पावरमेंट का पैमाना नहीं मानती हैं। अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने IANS से कहा, 'बोल्डनेस अलग चीज है। जो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है या खास तरह के कपड़े पहनता है वो बोल्ड नहीं होता। बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है।'
कपड़े और सोच अलग-अलग चीजें हैं - शिल्पा
उन्होंने आगे कपड़ों और इंसान की सोच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, 'कपड़े और सोच दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। मुझे महिलाओं का साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूं। एक महिला को खुद को, अपने मूल्यों को और अपने आपको जानना चाहिए। यही मायने रखता है।' उन्होंने कहा, 'बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि छोटे या खास तरह के कपड़े पहनने से वे ज्यादा बोल्ड दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साड़ी पहन सकती हैं या मॉडर्न कपड़े, जो भी आप चाहें। आपके कपड़े आपकी सोच को तय नहीं करते और आपकी सोच आपके कपड़ों पर निर्भर नहीं करती।'
'मैं इस मामले में थोड़ी रूढ़िवादी हूं'
शिल्पा बोलीं, 'सच कहूं तो मुझे महिलाओं को स्मोकिंग करते देखना पसंद नहीं है। ये मेरी राय है और इसलिए मैं कहती हूं कि मैं इस मामले में थोड़ी रूढ़िवादी हूं।' इसी बातचीत के दौरान, एक्ट्रेस परवीन दस्तूर ने भी शिल्पा की हां में हां मिलाया। परवीन ने जिक्र किया कि कैसे दिखावा अक्सर धोखा दे जाता है। उन्होंने कहा, 'मैंने युवा लड़कियों को सलवार-कमीज में पान की दुकानों पर खड़े होकर स्मोकिंग करते देखा है। इतनी सीधी-सादी दिखने वाली और इतनी कम उम्र की लड़कियां स्मोकिंग कर रही हैं।'
क्या है शिल्पा की नजर में असली फेमिनिज्म?
शिल्पा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि उनकी नजर में फेमिनिज्म का मतलब है आत्मविश्वास के साथ अपने मूल्यों को अपनाना है, न कि बाहरी दिखावे को एम्पावरमेंट समझना। उन्होंने कहा कि साड़ी पहनने वाली लड़की भी फेमिनिस्ट हो सकती है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है और वो अपने मूल्यों को समझती है।
शिल्पा का प्रोजेक्ट
शिल्पा शिंदे को आखिरी बार उनकी वेब सीरीज 'मरगाओ फाइल्स' में देखा गया था। इस सीरीज में शिल्पा ने दमदार किरदार निभाया है और उन्हें इसके लिए दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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