'फायदा उठाने की कोशिश की...', शिल्पा शिंदे ने बताया 9 साल पहले क्यों छोड़ा था भाभी जी घर पर हैं

संक्षेप: शिल्पा शिंदे ने 9 साल पहले भाभी जी घर पर हैं को अलविदा कहा था। अब एक्ट्रेस एक बार फिर शो का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने 2016 में भाभी जी घर पर हैं को छोड़ दिया था।

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में हिंदी कॉमेडी टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं को अलविदा कहा था। अब 9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने एक बार फिर शो में वापसी की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों 2016 में सीरियल को अलविदा कहा था। शिल्पा ने जब शो छोड़ा था तो उनके और मेकर्स के बीच काफी गलतफहमी हो गई थी। शिल्पा शो में अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आई थीं । अब एक बार फिर शिल्पा अंगूरी भाभी बनकर लौटी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चैनल ने फायदा उठाने की कोशिश मिड डे से खास बातचीत में शिल्पा शिंदे ने बताया था कि चैनल में कुछ लोगों ने उनके किरदार का फायदा उठाने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आरोप लगा था। उन्होंने कहा, "उस वक्त, हमारे शो को छोड़कर सभी फ्लॉप थे। तो ये लोग हमारे शो पर कंट्रोल रखना चाहते थे। इन लोगों ने मेरे जरिए चैनल की पॉपुलैरिटी दिलाने की कोशिश की। इन लोगों ने मुझे टीवी अवॉर्ड सेरिमनी में मेरे किरदार के आउटफिट में भेजा। चाहे चैनल की ओर से हो या अन्य अधिकारियों की ओर से, वो लोग बस मुझे कंट्रोल करना चाहते थे।"

क्यों शिल्पा ने छोड़ा था शो उन्होंने शो को क्यों छोड़ा इस बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा, “एक साल शो को हर चीज देने के बाद भी, मुझे पूरी तरह से साइडलाइन किया गया था। बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी। मैंने इस अनुभव को एक सीख की तरह देखा, इसने मुझे लोगों का असला नेचर दिखाया। को-स्टार्स को लेकर मेरी कोई शिकायत नहीं थी। ऐसे दावे किए जा रहे थे कि मैंने दूसरे शो के लिए भाभी जी घर पर हैं तो छोड़ा था। किसी को सच नहीं पता था।”