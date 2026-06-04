शिल्पा शिंदे और प्रोड्यूसर्स के बीच 9 साल पहले क्या विवाद हुआ था जिस पर अब घिरीं अंगूरी भाभी?
भाबीजी घर पर हैं की अंगूरी भाबी शिल्पा शिंदे गलत वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने 9 साल पुरानी एक कॉन्ट्रोवर्सी को हवा दे दी है जिसके लपेटे में वह खुद आ गईं। आखिर क्या हुआ था, यहां जानें पूरा मामला।
शिल्पा शिंदे 9 साल पुराने झूठ का कनफेशन करके कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गई हैं। उन्होंने बताया कि साल 2016 में भाबीजी घर पर हैं शो को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें शिल्पा ने प्रोड्यूसर पर झूठा आरोप लगाया था। एलिगेशन भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि सेक्शुअल हैरासमेंट का था। शिल्पा अब सफाई दे रही हैं कि उनकी आत्मा पर बोझ था इसलिए उन्होंने इसको सबके सामने बोल दिया। मेकर्स ने भी उनकी बदनामी की थी तो उन्होंने ऐसा किया। हालांकि कई लोग शिल्पा को इस हरकत के लिए गलत ठहरा रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला जो अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, यहां जानिए।
2016 में झगड़कर निकली थीं शिल्पा
शिल्पा 2016 में इस शो से लड़-झगड़कर निकली थीं। उस वक्त यह टीवी इंडस्ट्री की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी। शिल्पा ने प्रोड्यूसर के खिलाफ सेक्शुअल हैरासमेंट का केस दर्ज करवाया था। बाद में उनका सेटलमेंट हो गया और यह मामला वक्त के साथ लोग भूल गए।
कुछ महीने पहले शो में वापसी
दिसंबर 2025 में शिल्पा शिंदे की भाबीजी घर पर हैं 2.0 में वापसी की खबर आई। अंगूरी भाभी की वापसी से फैंस तो खुश थे पर सुगबुगाहट भी शुरू हुई कि आखिर इतने बड़े विवाद के बाद शिल्पा ने शो में वापसी क्यों की।
क्या है रीसेंट विवाद की वजह
शिल्पा शिंदे भारती सिंह हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर आईं। यहां उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर संजय कोहली पर उन्होंने जो आरोप लगाया था वो झूठा था। शिल्पा ने बताया कि उनका पेमेंट लटका हुआ था। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो कहा गया कि मामला गंभीर होगा तब ही रिपोर्ट लिखेंगे। शिल्पा ने इस वजह से झूठा केस किया। इस बात पर शिल्पा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। उनको अरेस्ट करने की मांग भी उठ रही है।
उस वक्त क्या था झगड़ा
भाबीजी घर पर हैं साल 2015 में आया था। 2016 में शिल्पा शिंदे ने अचानक शो छोड़ दिया। तब उनका आरोप था कि पेमेंट लटका है और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ झगड़ा है। मेकर्स ने भी उन पर अनप्रोशनल होने और सेट पर नखरे करने का आरोप लगाया। मामला बढ़ा और शिल्पा पुलिस के पास पहुंच गईं। उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्शुअल हैरासमेंट का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवा दी। बाद में शिल्पा और प्रोड्यूसर्स के बीच सेटलमेंट हो गया। दोनों के बीच ये डील भी हुई कि मीडिया में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा।
ट्रोलिंग के बाद क्या बोलीं शिल्पा
भारती के पॉडकास्ट में सच बोलने के बाद शिल्पा ट्रोल हो रही हैं। इस पर शिल्पा का कहना है कि उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। वह इस झूठ के साथ नहीं रह पा रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरोप लगाने के पीछे वजह पैसा कभी नहीं थी। मेकर्स ने भी उनका नाम खराब किया था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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