अंगूरी भाभी बनीं सीता, रामलीला से शिल्पा शिंदे का वीडियो वायरल
शिल्पा शिंदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शिल्पा मां सीता के रोल में नजर आ रही हैं। शिल्पा के ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे मौके पर कई शहर में रामलीला हो रही हैं। ऐसी ही एक रामलीला का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली की शालीमार बाग रामलीला काफी पॉपुलर है। अब इस रामलीला में शिल्पा शिंदे माता सीता के रोल में दिखाई दीं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह माता सीता के वनवास वाले सीन को भी निभाया।
क्या करती दिख रही हैं शिल्पा
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शिल्पा शिंदे भगवा साड़ी में दिख रही हैं। वह भगवान राम के वनवास वाले सीन को रि-क्रिएट कर रही हैं। सीन में माता सीता लक्ष्मण से भगवान राम को ढूंढने के लिए कहती हैं। इस दौरान, वह काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि, लक्ष्मण सीता माता की सुरक्षा की चिंता करते हुए जंगल में उनका साथ छोड़ने से मना कर देते हैं।
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसमें कैप्शन लिखा है, ‘शिल्पा शिंदे सीता माता के किरदार में, शालीमार बाग।’
बता दें कि नॉर्थ-वेस्ट की शालीमार बाग वाली रामलीला काफी ऐतिहासिक मानी जाती है। हर साल बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है और रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इसमें कई बार कुछ सीन निभाने के लिए टीवी एक्टर्स को भी बुलाया जाता है। इसी तरह, शिल्पा शिंदे को वनवास वाला रोल दिया गया। दस दिनों तक चलने वाली रामलीला दशहरे के मौके पर रावण के वध के साथ खत्म होती है।
शिल्पा की प्रोफेशनल लाइफ
वहीं, शिल्पा शिंदे की बात करें तो टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस हैं और भाभीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का रोल निभाकर नाम कमाया। हालांकि, 2016 में शो के प्रोड्यूसर के साथ विवाद होने के बाद वह बाहर हो गईं। बाद में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में भी जीत दर्ज की। इसके अलावा, झलक दिखला जा, फियर फैक्टर-खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं।
बता दें कि कुछ दिनों पहले शिल्पा तब काफी चर्चा में आईं जब उन्होंने बताया कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर झूठा शोषण का आरोप लगाया था। इस खुलासे के बाद शिल्पा को काफी ट्रोल किया गया था।
वहीं हिना खान ने तो शिल्पा के खिलाफ कई सोशल मीडिया पोस्ट किए थे और इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया वॉर हो गई थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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