Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीshenaaz gill cries as india got talent contestant sings tere meri prem kahani people say she cant forget sidharth Shukla
VIDEO: शहनाज गिल को ये गाना सुन आई सिद्धार्थ शुक्ला की याद? रो पड़ीं तो लोग बोले- उबर नहीं पाई है

VIDEO: शहनाज गिल को ये गाना सुन आई सिद्धार्थ शुक्ला की याद? रो पड़ीं तो लोग बोले- उबर नहीं पाई है

संक्षेप: इंडियाज गॉट टैलेंट में प्यार और जुदाई का एक गाना सुनकर शहनाज गिल अपना रोना नहीं रोक पाईं। वायरल प्रोमो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि शहनाज सिद्धार्थ की मौत से नहीं उबर पाई हैं।

Tue, 4 Nov 2025 10:46 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियाज गॉट टैलेंट में इस बार शहनाज गिल मेहमान बनकर आ रही हैं। शो का प्रोमो दर्शकों को इमोशनल कर रहा है। दरअसल कंटेस्टेंट एक गाना गाता है जिसे सुनकर शहनाज अपने आंसू नहीं रोक पातीं। यह गाना बॉडीगार्ड मूवी का 'तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल' था। शहनाज को रोता देख वहां मौजूद जजेज में मलाइका अरोड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू भी इमोशनल हो जाते हैं। लोग लिख रहे हैं कि शहनाज को सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाना सुनकर रो पड़ीं शहनाज

प्रोमो में दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट गाना शुरू करता है, 'एक-दूजे से हुए जुदा जब एक-दूजे के लिए बने।' शहनाज अचानक से रोने लगती हैं। वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वीडियो देखने वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि पुरानी यादों ने शहनाज की आंखें नम कर दीं। लोग उनके लिए पॉजिटिव कमेंट्स लिख रहे हैं।

शहनाज के सपोर्ट में आए कई कमेंट्स

एक ने कमेंट किया है, वाहेगुरु आपकी रक्षा करें शहनाज। एक ने लिखा है, मिस यू सिड, लव यू शहनाज। एक कमेंट है, मेरा बेबी तू रो, तू खुलकर इमोशंस जाहिर कर। जब तू चुप है तो भी दुनिया जज कर रही है, जब तू बोलती थी तब भी। एक ने लिखा है, वह अभी भी इससे उबर नहीं पाई है, बहुत दुख हो रहा है उनके लिए। एक और ने लिखा है, जब इमोशंस सच्चे होते हैं, वो छिपाये नहीं जाते। दिख ही जाते हैं, बस कुछ लोग देखना नहीं चाहते। एक कमेंट है, लोग बोलते हैं ये भूल गई सिद्धार्थ को, यार वो कभी भूल ही नहीं सकती। बहुत प्यार करते थे दोनों। एक ने लिखा है, या अल्लाह शहनाज को सब्र दे।

अकेले में खुद को संभाला

सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। रिपोर्ट्स थीं कि उन्होंने शहनाज की गोद में दम तोड़ा। शहनाज ने इस दुख से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मकुमारी के यहां जाना शुरू किया फिर खुद को बिजी कर लिया। शहनाज एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि अकेले में खुद को संभाला। उन्होंने बोला था कि दुनिया के सामने रोने से लोग बोलते हैं कि सिंपथी ले रही है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Shehnaaz Gill Sidharth Shukla

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।