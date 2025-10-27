शहनाज गिल ने बताई ब्लैक वॉटर पीने की अजीब वजह, बोलीं- इससे कुछ होता नहीं है लेकिन…

संक्षेप: कई सिलेब्स की तरह शहनाज गिल भी ब्लैक वॉटर पीती हैं। उनका कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होता लेकिन यह काला दिखता है इसलिए पी लेती हैं। शहनाज ने यह भी बताया कि यह ज्यादा महंगा नहीं है।

शहनाज गिल पानी कम पीती हैं इससे बचने का उन्होंने इंट्रेस्टिंग तरीका निकाला है। वह नॉर्मल पानी की जगह ब्लैक वॉटर पीती हैं। उनका कहना है कि यह महंगा है तो उन्हें लगता है कुछ एक्सपेंसिव शरीर में जा रहा है। यह काला दिखता है तो कॉफी समझकर पी लेती हैं। शहनाज ने यह भी बताया कि वह घर पर एल्कलाइन वॉटर का फिल्टर लगवा रही हैं अब इससे बाल धोया करेंगी।

इस वजह से पीती हैं ब्लैक वॉटर शहनाज गिल कर्ली टेल्स शो पर थीं। यहां उन्होंने ब्लैक वॉटर पीने की इंट्रेस्टिंग वजह बताई शहनाज बोलीं, 'मैं इसे सिर्फ शूट्स के दौरान पीती हूं। यह उतना महंगा नहीं है। एल्कलाइन वॉटर है। इसमें मिनरल्स होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं पानी बहुत कम पीती हूं लेकिन अगर यह महंगा होगा तो मुझे लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ महंगा जा रहा है तो मुझे ये पीना है।'

बताई ब्लैक वॉटर की कीमत शहनाज ने इसकी कीमत भी बताई। वह बोलीं, 'यह 100,200 और 600 रुपये का भी आता है। इससे कुछ होता नहीं है। ये बस पानी है, मुझे कुछ काला दिखता है तो पी लेती हूं, समझती हूं कि ये ब्लैक कॉफी है। इसका स्वाद नॉर्मल पानी जैसा ही है।' शहनाज ने बताया कि घर पर एल्कलाइन वॉटर का फिल्टर आ गया है। अभी तक लग नहीं पाया है पर वह जल्दी लगवा लेंगी। शहनाज बोलीं, 'मैंने सुना है कि अगर आप इस पानी से बाल धोते हैं तो ये बढ़ते हैं। मुझे पता नहीं है, जो सुना है वही फॉलो कर रही हूं। अगर 2-3 महीने में फायदा दिखा तो करती रहूंगी।