BB19: 'GK बहुत शातिर है...' शहबाज के पिता ने गौरव के 20 साल के करियर पर कसा तंज, भड़के यूजर्स

Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले नजदीक आते-आते 'बिग बॉस 19' के घर का माहौल और भी ज्यादा बदलता नजर आ रहा है। शो के फिनाले को अब महज कुछ दिन बजे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। फैमिली वीक में हर कोई अपने परिवार से मिलकर काफी खुश और इमोशनल हो रहा है। ऐसे में अब शहबाज से मिलने उनके पिता संतोष सिंह सुख ने शो में एंट्री की है। घर में आते ही संतोष भी बिग बॉस के रंग में रंगे नजर आए। घरवालों के साथ बैठकर वो गौरव खन्ना की बुराई करते दिखे।
शातिर बंदा है जीके
'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि शहबाज के साथ उनके पिता संतोष सिंह सुख, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट बैठकर गौरव खन्ना की बुराई करते नजर आए। यही नहीं उन्होंने प्रणित मोरे के बारे बात करते हुए कहा कि वो अब ठीक कर रहा है। पहले वो गौरव की परछाई बना फिरता था। इस पर अमाल और फरहाना कहते हैं कि हां रोहित सर ने भी उसे टोका था। लेकिन फिर भी जीके उसे बुला लेगा उसे वो बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है। इसके बाद अमाल ने गौरव को शातिर कहा।
गौरव को कहा शातिर
इसे आगे शहबाज के पिता कहते हैं, 'वो दूर बैठकर सब नोटिस करता है। सब पर नजर रखता है। देखो जो टीवी पर 20-25 साल टीवी पर काम कर रहा है बंदा अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी सेम ही एक्टिंग कर लेता।' संतोष की बात से फरहाना और अमाल सहमत दिखे। इस प्रोमो के सामने आते ही यूसर्ज उन्हें जमकर सुना रहे हैं।
