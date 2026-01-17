शेफाली पर हुआ था ब्लैक मैजिक, पति पराग का दावा, बोले- हमारे घर कोई आया था...

संक्षेप: शेफाली जरीवाला को याद करते हुए उनके पति पराग त्यागी ने कहा कि उन्हें पता है कि शेफाली की ऊपर किसी ने कुछ क्रिया की थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है।

। साल 2025 में कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला के निधन को हर किसी को हैरान कर दिया था। शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। हालांकि, अब शेफाली के पति पराग त्यागी ने एक पॉडकास्ट में हैरान करने वाला दावा किया है।पराग ने कहा कि उन्हें पता है कि शेफाली जरीवाला के ऊपर किसी ने किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया था। पराग त्यागी ने ये भी बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है।

पराग त्यानी बोले- इन चीजों में है यकीन पराग त्यागी ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में इस बारे में बात की। पारस छाबड़ा ने पराग से कहा कि उन्हें तो नहीं लगता था कि शेफाली जरीवाला पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। इसपर पराग ने कहा कि कुछ लोग इन सब चीजों में नहीं मानते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों मानते हैं। पराग ने कहा कि जहां पर भगवान है, वहां पर शैतानी भी है और लोग आजकल अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं हैं बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं।

पराग को लगता है परी पर हुआ ब्लैक मैजिक इसके बाद परान ने कहा, "मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि किसी ने किया है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किसने किया है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बार नहीं दो बार हुआ है ऐसा…और एक बार तो निकल गए, लेकिन इस बार वो थोड़ा हेवी रहा या जो भी है…मुझे आइडिया नहीं है कि क्या था क्या हुआ है…मैं जब भक्ति में बैठता हूं तो मुझे महसूस हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है।"

पराग ने कहा कि पहली बार जब हुआ तो शेफाली को टच करके उनको समझ आ जाता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि वो पहली बार के संकेत में बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे।

घर पर पराग ने बढ़ा दी थी पूजा पराग ने कहा कि इस बार कुछ ज्यादा था इसलिए उन्होंने अपनी पूजा थोड़ी बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा कि वो पंचमुखी हनुमान में बहुत मानते हैं। वो हर शनिवार उनको लेप करते हैं। इसके बाद पराग ने एक घटना का जिक्र किया।

पराग ने सुनाई घटना पराग ने कहा, “27 जून को ये घटना हुई (शेफाली का निधन), आप समझ लो लास्ट नवंबर कोई आए घर पर और बात होने लगी कि पंचमुखी हमनुमान जी घर पर नहीं रखते हैं। परी ने मुझे मनाया…मैं बेवकूफ इतना…मैंने हनुमान जी को, जो बहुक सालों से मेरे साथ थे। मैंने उन्हें विसर्जित कर दिया। मैं घर पर वापस आया हूं न (विसर्जित करके) मैं बहुत रोया, 15 मिनट भी नहीं रुक पाया और गाड़ी उठाकर वापस वहां गया, लेकिन वो वहां थे ही नहीं। मैंने उन्हें ढूंढा, रोज जाने लगा उन्हें ढूंढने। लेकिन वो मिले नहीं।”