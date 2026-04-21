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विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहिए…शेफाली बग्गा ने जताई ये ख्वाइश, युजवेंद्र पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती

Apr 21, 2026 08:25 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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शेफाली बग्गा ने हाल में बताया कि उन्हें विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इतना बिजी हैं लेकिन उसके बाद भी अनुष्का के लिए प्यार नजर आता है। एमएस धोनी को उन्होंने अपना फेवरेट बताया।

विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहिए…शेफाली बग्गा ने जताई ये ख्वाइश, युजवेंद्र पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती

बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट और स्पॉट्स प्रेसेंटर शेफाली बग्गा को कुछ समय पहले युजवेंद्र चहल के साथ देखा गया था। इसके बाद से दोनों के अफेयर की खबर भी सामने आई। कई मीम और वीडियो में इनकी तस्वीरें इस्तेमाल की गई। शेफाली ने हाल में इस खबर को सिर्फ अफवाह बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विराट कोहली जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। शेफाली ने ये वो किसी क्रिकेटर को डेट करके अपना प्रोफेशन मिक्स नहीं करना चाहती हैं।

शेफाली ने युजवेंद्र के साथ रिश्ते पर कही ये बात

शेफाली बग्गा ने हाल में फिल्मीज्ञान से बातचीत के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ उड़ी अफेयर की खबर पर चुप्पी तोड़ी। शेफाली ने कहा कि वो इस सवाल का जवाब दे कर थक गई हैं। अब वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं। लोगों की सोच बहुत छोटी है। वो डिनर को डेटिंग समझ लेते हैं। शेफाली ने कहा कि वो सिर्फ एक पैपराजी वीडियो था और सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि क्या शेफाली और युजवेंद्र डेट कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें सच्चाई पता है और अब किसी दूसरी बात से फर्क नहीं पड़ता।

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शेफाली को विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहिए

आगे शेफाली ने बताया कि किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती हैं। वो विराट कोहली, एमएस धोनी की फैन रही हैं जो अब आप्शन नहीं हैं। दूसरे क्रिकेटर उम्र में उनसे छोटे निकलेंगे। शेफाली ने आगे बताया कि उन्हें किस तरफ का लाइफ पार्टनर चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बहुत कैरिंग हो, इमोशनल प्रेसेंस और अटेंशन देने वाला। कोई ऐसा शख्स जो अपनी लवर के साथ हो तो पूरी तरह उसके बनके रहे। शेफाली ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरह हो। 'आप देख सकते हैं कि वो (विराट कोहली) कितना बिजी होते हैं। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं अनुष्का के लिए उनका प्यार, ओबसेशन,अफेक्शन। मुझे ऐसा लड़का चाहिए। शेफाली के मुताबिक ये छोटे-छोटे तरीके ही लाइफ में सबसे जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए कमा रही हैं। बस एक अच्छे कैरिंग, अच्छे दिलवाले इंसान की जरूरत है। एक ऐसा लड़का को मुझसे ऑबसेस्ड हो। मुझे उसकू अटेंशन चाहिए। हालांकि, शेफाली के लिए अभी ये सब जरूरी नहीं है।

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शेफाली बग्गा बिग बॉस 13 में आई थीं नजर

बता दें, शेफाली बग्गा को बिग बॉस 13 में भी देखा गया था। शो के दौरान शहनाज गिल समेत कई कंटेस्टेंट के साथ इनका खास रिश्ता देखा गया था। शो के बाद शेफाली को एकाध म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। लेकिन अब वो पहले की तरह स्पॉट्स प्रेसेंटर की तरह काम कर रही हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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